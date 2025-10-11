Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salta la alarma de Protección Civil en Ibiza y Formentera en pleno diluvio

Suena 50 minutos después de haber empezado a llover fuerte

Una persona camina por una calle inundada en Platja d'en Bossa en una imagen de archivo

Una persona camina por una calle inundada en Platja d'en Bossa en una imagen de archivo / J.A. Riera

Redacción Digital

Ibiza

Protección Civil ha enviado la alarma ES-Alert a los teléfonos móviles de los ibicencos y formenterenses para avisarles de que tomen la máxima precaución por las lluvias intensas registradas en la tarde de hoy.

El mensaje, que está en castellano y catalán, aconseja evitar desplazamientos y actividades en el exterior, además de alejarse de espacios inundables como zonas cercanas a torrentes, plantas bajas o subterráneos.

Noticias relacionadas y más

Esta alarma llegó 50 minutos después de que comenzase un fuerte aguacero en la ciudad de Ibiza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents