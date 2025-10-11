Salta la alarma de Protección Civil en Ibiza y Formentera en pleno diluvio
Suena 50 minutos después de haber empezado a llover fuerte
Ibiza
Protección Civil ha enviado la alarma ES-Alert a los teléfonos móviles de los ibicencos y formenterenses para avisarles de que tomen la máxima precaución por las lluvias intensas registradas en la tarde de hoy.
El mensaje, que está en castellano y catalán, aconseja evitar desplazamientos y actividades en el exterior, además de alejarse de espacios inundables como zonas cercanas a torrentes, plantas bajas o subterráneos.
Esta alarma llegó 50 minutos después de que comenzase un fuerte aguacero en la ciudad de Ibiza.
