Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado sobre las 16 horas de este sábado de la aproximación de nuevas lluvias y tormentas a las islas. La alerta amarilla permanecerá activa hasta las 9 horas del domingo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado. El lunes se volverá a activar el riesgo amarillo desde las 12 hasta la medianoche del lunes.

Las lluvias continuarán acompañando a Ibiza y Formentera durante gran parte de la próxima semana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activos los avisos por precipitaciones y tormentas en las Pitiusas.