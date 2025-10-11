Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
Se esperan lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado la hora
Ibiza
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado sobre las 16 horas de este sábado de la aproximación de nuevas lluvias y tormentas a las islas. La alerta amarilla permanecerá activa hasta las 9 horas del domingo por precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado. El lunes se volverá a activar el riesgo amarillo desde las 12 hasta la medianoche del lunes.
Las lluvias continuarán acompañando a Ibiza y Formentera durante gran parte de la próxima semana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene activos los avisos por precipitaciones y tormentas en las Pitiusas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Macabro hallazgo en Ibiza: encuentran un pie humano en la orilla de Platja d’en Bossa
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes