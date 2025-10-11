Ibiza y Formentera vuelven a estar en alerta naranja

La Aemet ha vuelto a activar la alerta naranja este sábado a las 20 horas. Se prevén precipitaciones acumuladas en una hora de 40 litros y 100 litros en un periodo de tres o cuatro horas. Las lluvias acompañarán a Ibiza y Formentera durante gran parte de la próxima semana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La alerta amarilla debido a la dana 'Alice' permanecerá activa hasta las 9 horas del domingo por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado. El lunes se volverá a activar el riesgo amarillo desde las 12 hasta la medianoche del lunes.

El domingo, aunque la situación mejora según avance el día, todavía se esperan lluvias durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con intervalos de sol por la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, con máximas de 25 grados, antes de que el tiempo vuelva a complicarse a partir del lunes.

El inicio de la próxima semana traerá de nuevo inestabilidad generalizada. A partir del lunes, Aemet prevé nuevos episodios de lluvias moderadas a fuertes, que se mantendrán hasta el viernes 17, con probabilidad de precipitación superior al 80% prácticamente todos los días.

El viento soplará de componentes este y norte, con intensidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con mínimas de 16 y17 ºC y máximas de 24 y 25 ºC.