Paradores: "De nada nos sirve tener el Parador de Ibiza abierto si los clientes no pueden acceder"

La presidenta de Paradores de Turismo, Raquel Sánchez, aseguró en una entrevista en Servimedia que la apertura del Parador de Ibiza será "inminente” una vez que el Ayuntamiento de la ciudad termine las obras que realiza en el camí des Calvari, en principio el 24 de diciembre, tal y com adelantó esta semana Diario de Ibiza.

A este respecto, defendió que “de nada nos sirve tener el Parador abierto si los clientes no pueden acceder” y aseguró que “estamos trabajando, que nos estamos coordinando técnicamente con el Ayuntamiento para que la apertura pueda ser lo antes posible”.

En concreto, anunció que dicha apertura podría ser a finales de 2025 o a principios de 2026 “porque nosotros ya lo teníamos todo prácticamente preparado para poderlo hacer durante este otoño”.

“Tenemos que saber con certeza cuándo acabarán esos trabajos y a partir de ahí tener el tiempo mínimo necesario para poder llevar al parador todos aquellos elementos que no hayamos podido llevar hasta allí y garantizar obviamente el acceso de los clientes”, añadió.

Más de 27 millones de euros

La inversión total destinada al Parador de Ibiza, entre las obras de reforma y los trabajos de acondicionamiento, asciende a más de 27 millones de euros. El edificio tiene una capacidad de 66 habitaciones y se ubica en el conjunto del Castillo de Dalt Vila, una fortaleza del siglo XVI declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999.

El Parador de Ibiza es el primer establecimiento de la red en las Islas Baleares. Con la apertura del Parador de Ibiza, la red de Paradores pasará a tener presencia en todas las comunidades autónomas.

El establecimiento de Ibiza se convertirá en el número cien de la histórica cadena de alojamientos española.

Preguntada por futuras aperturas después de Ibiza y veruela, reveló que la cadena cuenta con “dos o tres” proyectos muy desarrollados, aunque rechazó dar detalles al tratarse de una competencia del Ministerio de Industria y Turismo a través de Turespaña.

En cuanto a la posibilidad de nuevas aperturas a través de franquicias en el extranjero como el parador de Penalva do Castelo, abierto desde 2015 en Portugal, lo descartó en este momento porque “ahora hay que centrarse en la renovación, en ese proceso de inversión que desde luego yo creo que va a sentar un punto de inflexión en cuanto a modernización, en cuanto a accesibilidad, en cuanto a renovación, en términos de eficiencia energética y poder ofrecer por tanto una mayor confortabilidad a nuestros clientes”.

“En eso estamos centrados estos próximos años”, añadió, tras recordar que la cadena tiene previsto invertir más de 250 millones de euros con el objetivo de renovar el 50% de sus establecimientos antes de celebrar su centenario en 2030.