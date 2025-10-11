Ibiza
Multazo por abandonar una moto de agua en un contenedor de Ibiza
La Policía Local consigue localizar al infractor
Redacción
El propietario de una moto de agua se enfrenta a una multa cuantiosa por abandonar el vehículo junto a un contenedor situado en la calle Sa Punta de Ibiza
Dejar este residuo voluminoso y peligroso, ya que contiene aceites, entre otras sustancias, en un depósito no adecuado supone un incumplimiento grave de la ordenanza municipal de residuos de la ciudad, por lo que el infractor se enfrenta a una multa de entre 2.000 y 100.000 euros.
Según explica la Policía Local de Ibiza en sus redes sociales, el dueño de la moto de agua "retiró la matrícula para no ser identificado, pero tuvo un pequeño despiste" que permitirá a los agentes identificarlo, aunque no detallan cuál.
Por ello, el infractor será denunciado. "Sin duda, sale mucho mejor gestionar su baja y desguace como corresponde", zanjan desde la Policía Local.
