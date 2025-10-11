Llama la atención
Los mil ojos que se pusieron este jueves, con la llegada de la dana ‘Alice’, en la autovía del aeropuerto para tratar de evitar que la inundación dejara atrapados y anegados a vehículos y conductores. La vía sufrió un corte preventivo, en el tramo comprendido entre los kilómetros 3,5 y 4,5, a mediodía ante el riesgo de que volviera a inundarse. Reabrió rápido.
La preparación de las discotecas de Ibiza de cara a los closings de la temporada en un fin de semana que estará pasado por agua, según las previsiones de la Aemet. Las salas han comprado bombas de achique y se están haciendo actuaciones en los aparcamientos para intentar que no queden anegados de agua en el caso de que las lluvias arrecien. La luz les preocupa menos, ya que tienen generadores.
El largo historial de irregularidades del centro de yoga de Benirràs. Las primeras denuncias por construcciones ilegales datan de 2013 y no ha sido hasta ahora cuando han desmantelado las cabañas levantadas en Área Natural de Especial Interés (ANEI). Además, durante años parte del negocio era el alquiler turístico ilegal de alojamientos muy peculiares: hamacas, un autobús, tipis...
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes