Joan Cardona Torres, ‘Joan des Pou’, recibe el premio Forca de Fang

Sant Rafel celebró este viernes el acto del pregón con un emotivo reconocimiento a dos figuras destacadas de Sant Rafel. El alcalde, Marcos Serra, fue el encargado de abrir el evento y de presentar al pregonero de este año, Joan Marí Serra, Marge, un rafaler con "una trayectoria vital y profesional marcada por la dedicación y el servicio público", destaca el Consistorio.

Durante el acto, se entregó el Premi Forca de Fang 2025, que este año ha recaído en Joan Cardona Torres, conocido como Joan des Pou. Catedrático, escritor y referente cultural, Cardona ha sido reconocido por su "extensa labor como divulgador e investigador de la lengua y la cultura ibicenca".

El Ayuntamiento de Sant Antoni ya había distinguido a Cardona en 2015 con el Premi Portmany, en reconocimiento a su trayectoria como docente y escritor, consolidando así su papel como una de las voces más comprometidas con la preservación del patrimonio cultural de la isla.

En cuanto a Marí Serra (Sant Rafel, 1948), ha estado siempre vinculado al mundo del turismo y cuenta con una dilatada carrera política. Fue concejal del Ayuntamiento de Sant Antoni entre 1987 y 1995, diputado del Parlament y conseller del Consell Insular de Ibiza y Formentera, además de ejercer como portavoz de Turismo en la Cámara balear.