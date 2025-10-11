El álbum
Dos incendios en dos semanas en la calle Campanitx
La calle Campanitx de Vila ha entrado con muy mal pie en otoño, ya que dos vehículos estacionados en esta vía han sufrido incendios en las últimas dos semanas. El 27 de septiembre una autocaravana fue pasto de las llamas y el Range Rover de la imagen ardió durante la noche de anteayer.
