Ibiza entra en alerta por sequía pese a las inundaciones

A pesar de las intensas lluvias torrenciales que provocaron cientos de inundaciones de viviendas y locales en Ibiza el pasado 30 de septiembre, y a los últimos episodios de fuertes precipitaciones de los últimos días, la isla sigue en alerta por sequía.

El balance que alerta sobre la crisis hídrica que atraviesa la isla, y que ha dado a conocer hoy el Govern en su web (caib.es), corresponde al mes de septiembre, pero desde la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua matizan a preguntas de Diario de Ibiza que no incluye las lluvias torrenciales del marte 30. Como es obvio, tampoco se han tenido en cuenta las de los últimos días.

El efecto sobre los acuíferos de las dos danas que han sacudido las islas de Ibiza y Formentera (en la mayor de las Pitiusas no había registros de chubascos tan torrenciales como las del día 30 de septiembre desde 1993) quedarán recogidos en el informe que la conselleria elaborará para analizar las reservas hídricas con el actual mes de octubre vencido.

En Ibiza, las reservas hídricas cayeron en septiembre (sin tener en cuenta la primera dana) del 27% al 26%, lo que ha llevado a la conselleria a declarar la alerta por sequía en la isla, que atraviesa una crisis hídrica desde hace meses.

Mallorca y Menorca mejoran

Por su parte, la isla de Mallorca ha visto un ligero aumento en sus reservas, pasando del 43% al 45%, mientras que Menorca ha mejorado algo más, subiendo del 34% al 41%. Sin embargo, la situación global del archipiélago sigue siendo inferior a la registrada hace un año, cuando las reservas se situaban en un 46%.

Según el último informe sobre las reservas hídricas del Govern, al finalizar septiembre, el nivel de agua almacenada en los recursos hídricos del archipiélago se situaba en el 44%, tres puntos por encima del mes anterior, pero aún por debajo de los niveles de hace un año.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que el mes de septiembre se ha considerado "normal" en cuanto a precipitaciones, con una media de 67 litros por metro cuadrado, por encima de los 61 litros por metro cuadrado habituales. Sin embargo, este aumento no ha sido suficiente para mitigar el impacto de los meses de verano y la falta de lluvias en las primeras semanas de otoño.

En cuanto a las temperaturas, septiembre fue un mes muy cálido en todas las islas, con una media de 23 ºC, lo que contribuyó a mantener un nivel de evaporación constante, aunque sin afectar de forma significativa las reservas hídricas, gracias a las lluvias finales del mes.