El Govern busca encaje legal para el traslado de los residuos de Ibiza a Mallorca

El traslado de los residuos de las Pitiusas a Mallorca quedó la pasada semana en el aire después de que Vox tumbara en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos del Govern. Aun así, pese a no tener encaje legal por el momento, el Consell de Mallorca parece decidido a seguir adelante con el plan para trasladar la basura de Ibiza y Formentera a esa isla, tal como quedó patente el miércoles por boca del vicepresidente de la institución y conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, perteneciente a Vox, durante el pleno de la institución insular celebrado esta semana. «Los residuos se trasladarán de Ibiza a Mallorca, no renunciamos a este propósito. Le digo que se hará, punto», afirmó, contundente, Bestard en respuesta a una pregunta lanzada desde Més per Mallorca. Además, el vicepresidente subrayó que «se está trabajando para poder arreglar lo que no se aprobó en el Parlament».

¿Confían también los representantes del Consell de Ibiza en que se resolverá en breve ese encaje legal necesario para que los residuos de la isla puedan ser derivados a Mallorca desde Ca na Putxa? Parece que sí, según señala un portavoz de la institución, seguro de que «se encontrarán fórmulas para cumplir con ese objetivo». Es más, los responsables insulares ibicencos mantienen el objetivo de iniciar los traslados antes de que concluya este año.

El compromiso de sa Caleta

Los consells insulares de Ibiza y de Mallorca, recuerdan desde nuestra isla, acordaron «poner en marcha toda la maquinaria» que les ha de habilitar para poder iniciar la prueba piloto del traslado de residuos y que, «sí o sí, ha de implicar al Govern balear». Se trata de un paso «que ya está hecho» y cuyo acuerdo entre consells, así como el compromiso del Govern, «se plasmó en la Conferencia de Presidentes del 5 de mayo en sa Caleta».

Aquel día, el Consell de Ibiza, el de Mallorca y el Govern llegaron a un acuerdo para trasladar a Mallorca los residuos que actualmente todavía se tratan en el vertedero de Ca na Putxa, el cual se halla en la recta final de su vida útil. Una prueba piloto servirá para testear el traslado y la logística de transporte (marítimo y terrestre) correspondiente.

Además, desde el Consell de Ibiza se indica que desde la vicepresidencia del Govern balear se les ha informado de que «se está analizando jurídicamente la situación actual» para encontrar un encaje legal tras el portazo de Vox al decreto de proyectos estratégicos del Govern. El portavoz de la institución ibicenca recuerda que lo que se sometió aquel día al Parlament «se llevó por una cuestión de seguridad jurídica» y que, «en caso de no tener cobertura por ese decreto de proyectos estratégicos de Balears, la intención no decae, y se mantiene el compromiso del Govern de buscar otras fórmulas para cumplir con el objetivo».

En Eivissa siguen teniendo «noviembre como mes de referencia» para el inicio de la prueba piloto: «Seguimos trabajando con ese horizonte»

Noviembre como objetivo

El acuerdo del traslado de residuos a Mallorca, subrayan desde el Consell, «ha sido mantenido por numerosas declaraciones», por ejemplo del presidente de Ibiza, Vicent Marí, quien ya dio detalles de cómo se encuentra la previsión de este plan durante la presentación de los resultados del proceso participativo para determinar el futuro tratamiento de residuos urbanos en la isla de Ibiza. En la sede insular escucharon además satisfechos cómo el propio Consell de Mallorca, por boca de su vicepresidente, Pedro Bestard, reiteraba esta semana ese compromiso.

Por otra parte, el Consell de Ibiza, «como el de Mallorca, no contempla otra opción que no sea la puesta en marcha de esta prueba piloto antes de que acabe este año», aseguran desde la quinta planta de la avenida de España. Es más, siguen teniendo «noviembre como mes de referencia» para el inicio de la prueba piloto: «Seguimos trabajando con ese horizonte».