Salud mental en Ibiza: «Falta empatía y sensibilidad con la gente con trastorno mental»

Para Nayra ser parte del proyecto fotográfico colectivo ‘Més enllà del diagnòstic’, que acaba de inaugurarse en Sa Nostra Sala, en Vila, ha sido muy positivo y enriquecedor. Sin embargo, eso de contemplar su imagen en grande, como protagonista del cartel de la muestra, confiesa, le está resultando «una experiencia intensa y abrumadora». De hecho, se ha estado pensando un rato si entrar o no en el espacio expositivo del Consell de Ibiza. «Me agobio con tanta gente, me gusta más estar a mi bola», reconoce.

Esta joven de 23 años convive con un trastorno mental que le hace «el día a día muy difícil» y que le limita para todo. «A veces me olvido de comer y otras no puedo ni hablar ni me veo capaz de quedar con mis amigos», explica sin querer ponerle nombre a su problema de salud. «Me da vergüenza decirlo y que me miren como una loca», admite. «Mi vida es un constante luchar contra el mundo, que no es que vaya en mi contra, pero tampoco me lo pone fácil porque todavía hay mucho estigma», reflexiona.

Nayra, protagonista del cartel que anuncia la exposición ‘Més enllà del diagnòstic’ . / Toni Escobar

Esta usuaria del Hospital de Día de salud mental de Can Misses recuerda lo mucho que disfrutó participando en el taller de fotografía que impartió allí Vicente Galaso, presidente de La Nostra Veu y promotor de ‘Més enllà del diagnòstic’.

Aquella actividad no sólo le reavivó la vena artística que siempre ha tenido, sino que también le permitió acercarse más a sus compañeros. Ella hizo de modelo, pero también de fotógrafa y, además, explica, ha participado en el montaje de la muestra junto a otros protagonistas de la exposición, entre los que hay usuarios y profesionales de los hospitales de día de Salud Mental y Patología Dual de Can Misses, de Apfem y de la residencia Can Raspalls.

Retratos con alma

«Todas son miradas que hablan. Parece que uno puede sentir lo que ellos están sintiendo», comenta tras hacer un recorrido por la sala, que reúne 45 imágenes en blanco y negro, entre las que hay retratos individuales, alguna foto de grupo y muchos abrazos, como el de Félix y Ana, que hizo el taller con Nayra y que ahora le acompaña. Tiene trastorno bipolar desde los 22 años y es ahora, con 35, que está empezando a aceptarlo. «Es difícil convivir con ello. En estado de depresión lo primero que pienso al despertarme es que no quiero seguir viviendo y sólo quiero quedarme en la cama, durmiendo, que es lo más parecido a estar al otro lado. Es fuerte lo que digo, pero es así», asegura. En su opinión, todavía existen «muchos prejuicios» y «falta de empatía y sensibilidad» en general y, en especial, con las personas con «trastorno mental».

Ella, como Nayra, ha disfrutado mucho participando de este proyecto fotográfico, nacido de un convenio entre la Dirección General de Salud Mental del Govern y la asociación balear de usuarios de salud mental y familiares La Nostra Veu. Lo mismo opina Laura, terapeuta ocupacional del Hospital de Día de salud mental de Can Misses. «Me ha gustado mucho trabajar en equipo y estar todos en el mismo plano, ha sido muy emotivo», comenta.

Para Raúl, usuario de Apfem, que ha hecho de modelo en esta muestra y también de fotógrafo en los talleres, la experiencia «ha sido una gozada». Él, asegura, no tiene «miedo» a que el mundo sepa que tiene esquizofrenia paranoide. Lidiar con ella no es fácil, pero, explica, ahora lo lleva «mucho mejor» porque le han rebajado la medicación y está mucho más despierto. A su juicio, «comparado con antes, ahora hay mucha más comprensión» por parte de la sociedad en lo que respecta a los problemas de salud mental.

Tres de las 45 imágenes en blanco y negro que forman parte de la muestra. / Toni Escobar

Precisamente esta iniciativa promovida por Galaso lo que busca es contribuir a luchar contra el estigma asociado a este tipo de trastornos y visibilizar y normalizar esta realidad que «nos atañe a todos». Así lo subraya la consellera de Bienestar Social de Ibiza, Carolina Escandell, durante el acto de inauguración de la exposición, que forma parte del programa de actividades organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

La directora general de Salud Mental del Govern, Carme Bosch, también destaca la relevancia de ‘Més enllà del diagnòstic’, que «es fruto de un trabajo colectivo que mezcla arte y compromiso social y en el que han participado más de 500 personas en toda Balears y han colaborado el Consell de Mallorca, el Área de Salud pitiusa, Apfem y Can Raspalls». En Ibiza, en concreto, recuerda, «se han realizado ocho talleres y han tomado parte más de 80 personas».

Otra forma de mirar

«Esta exposición nos invita a reflexionar y a seguir luchando contra el estigma que sigue sobrevolando la sociedad. ‘Més enllà del diagnòstic’ nos demuestra que hay otra forma de mirar a las personas y a la salud mental», concluye su intervención.

Luego le llega el turno al presidente de La Nostra Veu, Vicente Galaso, que no esconde la emoción que le produce contemplar en Sa Nostra Sala el resultado de un trabajo colectivo que busca mostrar a la sociedad que detrás de cada diagnóstico hay personas con vidas, emociones y esperanzas. Iniciativas como esta, asegura, ayudan a echar por tierra muchos prejuicios sobre las personas con trastorno mental como que pueden ser peligrosas, que están sufriendo constantemente o que «son de una rigidez absoluta». El fotógrafo y psicólogo se ha dado cuenta en los talleres y en el montaje de la muestra de muchas cosas, por ejemplo, que entre las personas con trastornos mentales «hay más amor, cuidados y apoyo» del que se puede ver, en general, en la sociedad.

Enrique Garcerán, Carme Bosch, al fondo, y en primer plano, Vicente Galaso, en la inauguración. / Toni Escobar

Antes de concluir su discurso, Galaso, autor de buena parte de las fotografías de la muestra, lanza una propuesta a los protagonistas de la exposición, que sean ellos los que a partir de ahora tomen las riendas del proyecto y sigan haciéndolo crecer contándose a sí mismos a través de la fotografía.

La inauguración se cierra con una grabación, a modo de performance sonora, que otorga todavía más fuerza a las imágenes de Sa Nostra Sala. En ella se pueden escuchar las voces de usuarios y pacientes de salud mental de Ibiza que han formado parte de este proyecto. Explican, entre otras cosas, cómo han luchado mucho tiempo en silencio contra sus propios demonios y cómo les ha atormentado, muchas veces, el miedo al qué dirán. «La enfermedad mental no nos define», dice una mujer alto y claro. «La empatía es la clave», afirma otro. La grabación se cierra con una petición final lanzada a la sociedad: «Nunca subestimen el poder de una palabra cordial o una oreja atenta, les ruego que sean amables porque, sin saberlo, podrían estar salvando una vida».