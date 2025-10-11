El PSOE exige la dimisión del gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera por la "contratación fraudulenta" de un directivo

La Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) ha exigido la dimisión inmediata del gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, al que acusa de ser el principal responsable del caso de presunta "contratación fraudulenta" del director de Gestión y Servicios Generales del organismo, Javier Marí Estellés, que publica este sábado Diario de Ibiza.

Los socialistas recuerdan que Marí Estellés, marido de la diputada del PP Marta Pereyra, ocupó el cargo desde octubre de 2023 sin contar con la titulación requerida, y pese a haber dimitido en agosto tras hacerse público el caso, habría vuelto a ser contratado mediante una convocatoria "a medida" en la que se rebajaron los requisitos de titulación para supuestamente permitir su reincorporación.

El PSOE considera este hecho un "fraude intolerable" y acusa al Partido Popular de utilizar el Área de Salud como un "chiringuito para colocar a sus militantes en lugar de garantizar una gestión sanitaria transparente y orientada al interés general".

El comunicado de la FSE-PSOE subraya que Garcerán "encubrió durante dos años" la contratación y posteriormente "facilitó una plaza a medida" para que Marí pudiera regresar a su puesto. Por ello, los socialistas reclaman tanto la dimisión del gerente como el cese inmediato de Marí Estellés.

El PSOE califica el caso como un "escándalo de enorme gravedad que afecta directamente a un servicio público esencial como la sanidad de Ibiza y Formentera", y exige a la conselleria de Salut del Govern balear que "actúe con rapidez, depure responsabilidades y ofrezca explicaciones públicas a la ciudadanía".