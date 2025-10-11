La dana 'Alice' arroja más de 1.500 rayos sobre Ibiza y Formentera

La dana 'Alice' se ha dejado notar en Ibiza y Formentera con la caída de más de 1.500 rayos entre ambas islas en apenas 24 horas, mientras que Sant Antoni ha sido el municipio donde se han registrado más precipitaciones.

Desde las ocho de la mañana del viernes hasta las ocho de la mañana de este sábado, la Aemet ha registrado una cantidad "muy alta" de rayos, según explican desde el organismo público a Diario de Ibiza.

En este sentido, en la Aemet entienden que es muy probable que el apagón en Formentera, donde más de medio centenar de personas se han quedado sin luz durante horas, se haya debido a la caída de un rayo sobre un transformador eléctrico. Lo que ha confirmado, por otra parte, la compañía Endesa, que detalla que esta importante descarga eléctrica ha afectado a 27 estaciones trasformadoras de la isla, dejando sin luz a más de medio millar de usuarios (se contabilizan por viviendas, por lo que las personas afectadas son más).

Aunque la mayor parte de este millar y medio de rayos han caído en el mar, según se desprende de las imágenes por satélite, también han caído bastantes en Sant Antoni, Sant Josep e Ibiza ciudad, además de en Formentera.

Balance de precipitaciones

En cuanto a las lluvias, han sido más intensas en Sant Antoni, con 66 litros por metro cuadrado en 24 horas, seguido de Sant Joan (50 litros), Formentera (47 litros) o Ibiza ciudad (20 litros).

Todos estos datos no han variado las previsiones de alertas de la Aemet. De esta forma, en Ibiza y Formentera se mantiene la alerta naranja hasta las tres de la tarde de este sábado. En ese momento se pasará a alertar amarilla, que estará activa hasta las nueve de la mañana del domingo.

En cualquier caso, todas estas previsiones son susceptibles de cambios en función de cómo evolucione 'Alice', según recuerdan desde la Agencia Estatal de Meteorología.