Primer balance del paso de la dana 'Alice' en Ibiza este sábado: retrasos, cancelaciones y un desvío en el aeropuerto
La tormenta ha obligado a cancelar los vuelos de primera hora de este sábado de Ibiza a Palma
La dana 'Alice', que permanece este sábado sobre las Pitiusas, está provocando retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos en el aeropuerto de Ibiza.
En concreto y por el momento, se han suspendido dos vuelos de la compañía Iberia de Ibiza a Palma de primera hora de la mañana, el de las 7 y el de las 8.25 horas.
Asimismo, desde AENA han informado del desvío de un vuelo de Air Nostrum desde Valencia que debía aterrizar en Ibiza a las 6 horas y que se ha visto obligado a cambiar el rumbo hacia Palma de Mallorca, donde se espera que la tormenta llegue a medida que avance el día tras su paso por las Pitiusas.
El temporal ha provocado también que se acumulen numerosos retrasos en la terminal de Ibiza desde este viernes por la noche. Según publica AENA en su web, hay dos vuelos, uno a Milán y otro a Barcelona, que debían haber salido pasadas las 22 horas de este viernes y que se han pospuesto a la mañana de este sábado. Además, un vuelo de Ryanair a Málaga también ha retrasado su salida un par de horas.
El tráfico aéreo se va regulando en función de la tormenta y "seguramente se acumulen más a lo largo del día", han señalado desde el gestor de los aeropuertos de interés general.
