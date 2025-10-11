El CSI de Ibiza investiga el hallazgo de un pie en la orilla de Platja d'en Bossa

Vecinos de Platja d’en Bossa se despertaron este viernes por la mañana con un macabro hallazgo. Según relataron, el temporal había traído a la orilla de la playa un pie humano. Algo que confirmó, en la misma playa, uno de los agentes que acudieron a la zona tras recibir la alerta.

Quien encontró el pie a primera hora de la mañana, un hombre de nacionalidad extranjera que estaba paseando por la playa con su perro, llamó al 112, según explicaron desde el Cuerpo Nacional de Policía poco después de que se corriera la voz del hallazgo.

A las ocho de la mañana ya había varias patrullas desplegadas en la zona en la que se había producido el hallazgo, en el tramo del arenal comprendido entre las calles Algarb y Fray Luis de León, aún en el municipio de Ibiza.

El despliegue policial llamó la atención de los vecinos, muchos de los cuales no se resistieron a bajar para ver qué estaba pasando. Ante el aluvión de personas que querían saber qué estaba pasando, los agentes despejaron la zona y bloquearon el paseo con los vehículos policiales para trabajar con calma. De hecho, echaron a quienes se habían acercado lo suficiente como para hacer fotos de la extremidad. En algunos momentos temieron que las olas arrastraran de nuevo el pie hasta el mar, dado que se encontraba pegado a la orilla, y tuvieron que evitarlo reteniéndolo con un palo.

Los forenses de la Policía Científica llegaron a la escena sobre las nueve de la mañana, sumándose al operativo que habían iniciado los agentes del cuerpo de Seguridad Ciudadana, que fueron los primeros en acudir. Los especialistas bajaron a la arena con sus maletas y, al más puso estilo CSI tomaron fotos y muestras del pie antes de recogerlo para llevarlo a la comisaría. Minutos más tarde se incorporaban dos equipos de la Policía Judicial, que llegaban vestidos de paisano y con chalecos.

Turistas alojados en el hotel Algarb y usuarios del gimnasio que hay en primera línea del paseo siguieron con interés la actuación de los agentes y los forenses. Algunos de los curiosos especulaban en los corrillos sobre si el pie podría corresponder a algún migrante caído al mar. Otros, más fantasiosos y aficionados a las series y la literatura de crímenes, se preguntaban si el macabro hallazgo no sería fruto de un ajuste cuentas.

Desde media mañana, equipos de la Policía Científica y Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza trabajaron para investigar el origen del pie. El objetivo de la científica es averiguar todo lo posible sobre el pie: si corresponde a un hombre o una mujer, las hipótesis sobre cómo se desmembró del resto del cuerpo, el tiempo que llevaba en el mar hasta su aparición en la playa, si la separación del cuerpo fue antes o después del fallecimiento y, lo más importante, ver si se puede conectar con otros casos abiertos. Esto último, indican desde el Cuerpo Nacional de Policía, podría llevar a averiguar a quién corresponde la extremidad, para lo que se han tomado muestras de ADN.

«Acaban de empezar», comenta un portavoz de la comisaría de Ibiza, donde, por el momento, se muestran cautos con la información.