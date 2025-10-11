El bailarín de Ibiza Samuel Roig Palmisano ingresa en el prestigioso grupo de hip hop The Royal Family Crew

Samuel Roig Palmisano acaba de cumplir un sueño en vida, y todavía le cuesta hacerse a la idea. A partir de enero, se unirá a la prestigiosa agrupación de baile de hip hop The Royal Family en Auckland, Nueva Zelanda, donde vivirá una primera etapa de aprendizaje de las nuevas coreografías para después iniciar una gira en 2026 que le llevará a lugares como Hong Kong, Los Ángeles, Canadá y Europa.

El bailarín ibicenco, también campeón de España de hip hop, se hizo con el puesto tras un arduo proceso de selección, en el que más de 300 personas de todo el mundo participaron en un casting de tres días en Roma.

“Ha sido un proceso muy duro, sobre todo por la memoria coreográfica que había que tener”, cuenta Roig. “Ya el primer día debíamos aprender tres coreografías, y si superábamos las pruebas, el segundo día otras dos. En total tuvimos que aprender cinco coreografías en tres días”, añade el bailarín.

El joven, profesor actualmente en la Ibiza Dance Academy, describe las jornadas maratonianas en las que se desarrolló el casting, comenzando a primera hora de la mañana y terminando ya por la noche, con pequeños descansos a mediodía para comer. “Los que pasamos las pruebas del primer día, el segundo tuvimos que hacer un test de resistencia a las 6 de la mañana en la calle, con todo el frío”, explica Roig, quien achaca el motivo de esta prueba a la duración media de los espectáculos de la agrupación. “Suelen durar una hora y media, imagino que querrán a alguien que pueda aguantarlo bien”, afirma.

Fruto de la dureza de estas eliminatorias, de los 300 participantes que comenzaron, tan solo resistieron 60. “Muchos fueron cayendo por agotamiento físico y también mental. Yo, una vez me vi allí, pensé: de aquí no me voy ni aunque esté moribundo”, bromea.

Samuel Roig Palmisano, en una de las pruebas de baile / Samuel Roig Palmisano

“Mi intención al ir allí era también nutrirme todo lo que pudiera de quienes son el mejor grupo del mundo”, asegura el bailarín, quien explica que durante las pruebas no se evaluaba el currículum y la trayectoria de cada uno, sino lo que eran capaces de demostrar en los tres días que duraba el casting. Reconoce, sin embargo, que en la fase final la mayoría de los 60 que la alcanzaron habían participado en competiciones internacionales. “Soy consciente de que soy bueno haciendo lo que hago, soy campeón de España, pero no me imaginé como ganador”, cuenta.

Un sueño cumplido

Para Roig, que comenzó a bailar en Ibiza a los nueve años, ingresar en The Royal Family Crew es un sueño hecho realidad. Desde pequeño, el bailarín es fan del grupo. “Los conozco desde que soy muy pequeño. Cogía el teléfono de mi madre para ver sus vídeos en las redes sociales”, explica. El campeón de España de hip hop reconoce que llegó a aprenderse de memoria una de sus coreografías más famosas, que realizaron en el Wall of Dance de America, con una duración de diez minutos: “Ahí supe que algún día quería bailar con ellos".

Foto de grupo de los bailarines que ingresarán en The Royal Family Crew / Samuel Roig Palmisano

The Royal Family Crew visitó Madrid el año pasado para impartir una formación, a la que Roig no dudó ni un momento en apuntarse también. “Nos dieron dos masterclass, dos workshops y nos hicieron un espectáculo, fue genial”, recuerda el joven.

“Me gustaría decir a los jóvenes bailarines de esta pequeña islita que no se rindan, que se empeñen, porque con trabajo duro los sueños pueden cumplirse”, concluye.