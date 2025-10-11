El Ayuntamiento de Ibiza activa un plan especial en Vila con varias calles principales cortadas por las fuertes lluvias
Entre las vías afectadas por las inundaciones se encuentran la avenida E-10, la avenida Ignacio Wallis, la calle Pedro Francés y la avenida de Santa Eulària, donde los equipos municipales están trabajando para evacuar el agua acumulada.
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado esta tarde de la activación de un dispositivo especial de emergencias ante la alerta naranja decretada por la Aemet y las intensas lluvias que están afectando al municipio.
Según ha comunicado el Consistorio, 20 agentes de la Policía Local se han incorporado al turno ordinario para reforzar la vigilancia y la atención en las zonas más afectadas, junto a efectivos de Protección Civil y otros servicios municipales.
Hasta el momento, y a esta hora de la tarde, no se han registrado heridos ni víctimas personales, aunque varias calles permanecen inundadas y cortadas al tráfico, entre ellas la avenida E-10, la avenida Santa Eulària, la avenida Ignasi Wallis y la calle Pere Francés.
El edificio Brisol y el barrio de Es Pratet se encuentran entre las áreas más afectadas por las acumulaciones de agua. Los equipos de limpieza y emergencias trabajan desde primera hora de la tarde para achicar el agua y restablecer la movilidad en la ciudad.
El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha subrayado que “todos los equipos municipales están desplegados por la ciudad, trabajando a pie de calle para evacuar el agua lo más rápido posible y restablecer la normalidad”. El primer edil ha pedido “calma, colaboración y precaución” a la ciudadanía y ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas.
“Pido a los ciudadanos que atiendan las indicaciones de los canales oficiales. Trabajamos sin descanso y el 112 irá atendiendo todas las solicitudes de apoyo y derivando los recursos necesarios”, ha señalado Triguero.
El Ayuntamiento recomienda evitar cualquier desplazamiento, y en caso de circular, hacerlo con extrema precaución, dirigiéndose a zonas altas y evitando provocar olas que puedan agravar las inundaciones.
Asimismo, recuerdan que cualquier emergencia debe comunicarse al 112, el servicio encargado de priorizar y coordinar la intervención de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias.
El Consistorio ha pedido seguir las actualizaciones y recomendaciones a través de sus canales oficiales y redes sociales.
