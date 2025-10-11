Un directivo del Área de Salud pitiusa dimitió en agosto porque no tenía la licenciatura exigida para el cargo que ocupó dos años

El director de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) del Servei de Salut de Balears, que venía ejerciendo su cargo desde octubre de 2023, dimitió este agosto. Ocurrió a raíz de un escrito que un tercero presentó sobre su titulación en Gestión Comercial y Marketing, obtenida en la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales, una universidad privada. "Es una licenciatura universitaria de cinco años, lo que ahora se llama grado, que no está homologada por el Ministerio de Educación, pero no significa que no tenga ese título. En el título se indica que es licenciado", señala el Área de Salud sobre la titulación de Javier Marí Estellés.

Tener una titulación académica superior era uno de los requisitos para poder optar a este alto cargo de dirección, a través de una convocatoria con el sistema de libre designación. En ésta, publicada en el BOIB el 7 de octubre de 2023, este requisito se expresa así: "Tener la titulación oficial de doctorado, licenciatura, grado, ingeniería, arquitectura (o una equivalente), o bien la de ingeniería técnica, diplomatura universitaria, arquitectura técnica, formación profesional de tercer grado (o una equivalente), o estar en condiciones de obtenerla antes de que venza el plazo para presentar solicitudes. En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero, es necesario acreditar que están homologadas por el Ministerio".

El Área de Salud señala que la comisión evaluadora del Servei de Salut recibió, cerca de dos años después de la llegada de esta persona a su cargo, "una notificación de una persona [ajena al proceso de selección] que apuntaba a que su titulación no está homologada".

La comisión constató que dicha notificación, presentada por escrito, estaba en lo cierto y que el título del director de Gestión no entraría dentro de la opción de titulación "equivalente" que incluye el citado requisito, al no estar homologado. Esto se comunica al designado y éste "toma la decisión, motu proprio, de dimitir", al "no querer causar problemas", apunta el Área de Salud. Presentó la dimisión a finales de agosto, con efectividad a partir del 1 de septiembre.

Sin embargo, ha vuelto a acceder a este puesto después de que se haya publicado y resuelto otra convocatoria. En este caso, el requisito académico es más bajo: el bachillerato. "Para las áreas de salud de Menorca y de Ibiza y Formentera en el ámbito de gestión y servicios, tener un título oficial de bachillerato, técnico o equivalente", indica la segunda convocatoria para este cargo de la Asef, publicada en el BOIB el 21 de agosto de 2025.

El Área de Salud niega "rotundamente" que esto sea "un traje a medida" y define este cambio de requisito académico como "una ampliación de los criterios, en beneficio de una mayor participación, pero siempre acompañados de una serie de experiencias u otras titulaciones que pudieran demostrar la idoneidad de la persona para el cargo". Además, menciona otros factores para justificar la búsqueda de una "mayor participación": "En las dos convocatorias solo se han presentado dos personas en total. Ya hay experiencias de que en áreas de salud comarcales y en puestos en los que se requiere una experiencia, no hay mucha participación, y más en sitios con problemas adicionales como la carestía de la vida y el problema de la vivienda". Sobre el designado, las mismas fuentes destacan, por otro lado, "el alto grado de satisfacción que hay con su trabajo de estos dos años". "También tiene un máster por la Universitat Pontifícia de Comillas y titulaciones adicionales en asuntos de gestión y logística", agrega.

Imagen de archivo con Marí (sentado) y el gerente de Asef, Enrique Garcerán (de pie), a la derecha de la imagen. / Asef

Currículum

La resolución de su segunda designación, del 13 de septiembre, señala que "dispone de la capacitación profesional para el transporte interior e internacional de mercancías y viajeros, acreditada por la Dirección General de Transportes del Govern": "Tiene un alto conocimiento de inglés, francés y catalán, así como diversos cursos de formación [y los nombra] (...) Ha ejercido, entre otros, el cargo de coordinador de alcaldía en el Ayuntamiento de Sant Josep entre 2012 y 2015, el cargo de adjunto a la Dirección de Transporte de Carga y el de jefe de Logística del grupo Baleària del 2006 al 2010". Dicha resolución también incluye en este listado de apartados de su currículum el hecho de que haya ejercidido el cargo de director de Gestión de Asef durante los últimos dos años, los de antes de su dimisión.

Asef no ha aclarado, sobre las otras dos personas que, en una y otra convocatoria, cumplían los requisitos, si presentaron una licenciatura que sí estuviera homologada por el Ministerio, pero hace hincapié en que "un sistema de libre designación no funciona como unas oposiciones": "No se suman puntos ni uno gana en perjuicio del otro. Hay una parte de libre designación. Además de los requisitos que se deben cumplir, se evalúa la idoneidad de la persona en el cargo. No nombrar a Marí no significa que la otra persona necesariamente hubiese sido designada. Hay una parte más intangible de idoneidad para el desempeño de ese puesto directivo. En ocasiones, incluso habiéndose presentado personas que cumplían los requisitos, se ha declarado desierto un proceso". En la primera convocatoria, añaden, Marí era la única persona de Ibiza que se presentó. Sus tareas son, principalmente, de contratación administrativa, gestión económica y presupuestaria y recursos humanos.

La conselleria balear de Función Pública no ha respondido a las preguntas sobre este asunto.

Desde Asef también señalan que "la legislación vigente determina que corresponde a cada administración pública delimitar los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización". "Los cargos de la dirección de Gestión y Servicios Generales en Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera tienen las especificidades contractuales derivadas del Real Decreto 1382/1985, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, y del Decreto 39/2006, por el que se aprueban los Estatutos del Servei de Salut de Balears. En todos los casos se cumple con las prescripciones contractuales marcadas por la normativa vigente y los requisitos se definen con el objetivo de encontrar los mejores candidatos para cada uno de los cargos directivos", afirman.

Parte de los requisitos de la primera convocatoria, resolución y cambio en el requisito académico en la segunda convocatoria (en este orden). / BOIB