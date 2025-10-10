Borja Vilaseca, Macaco y chefs de alta gastronomía protagonizan el VI Ibiza Wellness Weekend

Ibiza volverá a convertirse en capital del bienestar con la sexta edición del Ibiza Wellness Weekend, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de octubre en distintos puntos de la isla, principalmente en Santa Eulària, el Palacio de Congresos y el agroturismo Safragell. El evento reunirá a destacadas figuras del ámbito de la salud, la espiritualidad, la gastronomía y la música, con un enfoque centrado en el bienestar físico, mental y emocional.

Organizado por Fomento del Turismo de Ibiza y su club de turismo de Salud y Bienestar Ibiza Health & Beauty, el encuentro cuenta con la financiación del Consell de Ibiza y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària, Trasmapi, Las Dalias y Owqlo. Con un aforo previsto de más de 500 personas, su propósito es consolidar a Ibiza como un destino internacional de turismo saludable, sostenible y consciente, que combine el disfrute con el crecimiento personal y el respeto por el entorno.

El programa arranca el viernes 17 con la inauguración oficial y la proyección del documental 'RESET', de la instructora y divulgadora de yoga Xuan Lan, en el Palacio de Congresos de Ibiza. Tras la proyección, los asistentes podrán participar en una degustación de productos locales, en una jornada que servirá de antesala a las actividades del fin de semana.

Cuidado de la mente y las emociones

El sábado 18 por la mañana se dedicará a la conexión con la naturaleza y el movimiento, con una amplia oferta de actividades al aire libre organizadas por Ibiza Eco Tours, Ibiza Hike Station, Kan Dani y Kayak Ibiza. Por la tarde, el Palacio de Congresos se convertirá en el epicentro del bienestar mental con una gran masterclass centrada en el cuidado de la mente y las emociones. Participarán el escritor y conferenciante Borja Vilaseca, fundador de la Academia de Autoconocimiento y uno de los divulgadores más reconocidos del crecimiento personal en España; The Breath Act®, con una sesión de respiración consciente, y Paco de la Fuente, que completará la jornada con su propuesta de transformación interior.

El domingo 19, el escenario se trasladará al agroturismo Safragell, donde se celebrará una jornada intensiva de masterclasses con referentes internacionales del bienestar. Pilar Zúñiga (The Loft) ofrecerá su entrenamiento 'Set me free', la creadora del método Yamuna Body Rolling, Yamuna Zake, compartirá su innovadora técnica de terapia corporal, mientras que Marietta Mouchet guiará una práctica de yoga y meditación. La ceremonia de clausura, titulada 'Tanit', estará a cargo de Francesca Marchioro, en un cierre simbólico que conectará con la espiritualidad femenina y el arraigo a la isla.

Música y gastronomía

La música también tendrá un papel protagonista en esta edición con la actuación de Macaco & Tirthaman, que presentarán 'Dub Tai Sing', una experiencia sonora que fusiona reggae, tai chi y canto meditativo, concebida como un puente entre arte y bienestar.

El componente gastronómico estará presente a través de un showcooking ofrecido por los chefs Álvaro Sanz (Sa Talassa), Pablo Carrizo (Salvia) y Julián Trujillo (Safragell), quienes elaborarán platos inspirados en la cocina mediterránea y el producto local, combinando técnica y sostenibilidad.

Además, el evento mantiene su dimensión solidaria. En esta edición, el Ibiza Wellness Weekend apoyará a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Eivissa y Formentera (Afaef) y a la Asociación Elena Torres para la investigación en detección precoz del cáncer, coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el próximo 19 de octubre. Las inscripciones están abiertas en la web oficial: www.ibizahealthandbeauty.com.