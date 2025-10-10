Ibiza concentra el 21% de los fondeos sobre posidonia en Baleares pese al refuerzo de la vigilancia este verano

Ibiza vuelve a ser la isla con mayor presión sobre las praderas de posidonia, según el balance de la temporada 2025 del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural. La isla registró 23.996 actuaciones, con un 21% de los fondeos localizados sobre praderas, muy por encima de la media balear (6,4%).

Las zonas más afectadas han sido Porroig, Talamanca y la bahía de Sant Antoni, donde la alta densidad de embarcaciones durante el verano ha exigido una vigilancia constante y reubicaciones de barcos para evitar daños en este hábitat protegido. En Mallorca, las zonas más sensibles se encuentran en Calvià, Andratx y Alcanada; en Menorca, en la Illa de l’Aire, Fornells y Cala Pregonda; y en Formentera, en ses Illetes.

En conjunto, el dispositivo autonómico ha cerrado la temporada con 181.468 actuaciones, lo que representa un aumento del 40% respecto a 2024 (129.497). Se han realizado 156.043 comprobaciones de fondeo, con 10.062 embarcaciones reubicadas por encontrarse sobre praderas de Posidonia oceanica o en zonas de riesgo. Además, el Servicio ha informado a 9.120 patrones y ha asesorado a 6.243 embarcaciones antes del fondeo, contribuyendo a reducir el impacto ambiental.

Nuevos campos de boyas en Ibiza para reducir la presión

Ante los datos de esta temporada, el Govern balear, a través de PortsIB, ha anunciado la creación de tres nuevos campos de boyas para 2026, dos de ellos en Porroig y Cala d’Hort (Ibiza) y otro en la Illa de l’Aire (Menorca). El objetivo es ofrecer alternativas sostenibles al fondeo libre y disminuir el impacto sobre las praderas en las zonas más congestionadas.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha valorado positivamente los resultados y ha subrayado que “aunque las cifras confirman una tendencia a la baja en los fondeos sobre posidonia, aún queda trabajo por hacer”.

“El objetivo —ha dicho— es seguir reduciendo el porcentaje con una gestión más eficiente y respuestas más rápidas. Queremos que las Illes Balears se consoliden como un referente en el Mediterráneo en fondeo sostenible”.

Refuerzo de la vigilancia y tecnología

Los Agentes de Medio Ambiente (AMA) han intensificado su participación en las operaciones del Servicio, levantando 48 actas por fondeos sobre praderas (cinco más que el año anterior). En Ibiza, los operativos se han coordinado con la Guardia Civil y los agentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en zonas de alta presión como Talamanca, Sant Antoni y Cala Bassa.

El Servicio, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU, ha mejorado su capacidad de control con sistemas AIS integrados en colaboración con el SOCIB, que permiten localizar embarcaciones fondeadas sobre praderas en tiempo real.

Además, se ha observado un aumento del uso de aplicaciones de fondeo y cartografía marina como Projecte Posidonia, Posidonia Maps o Donia, especialmente entre las grandes embarcaciones, lo que, según Simonet, “refleja un cambio de hábitos y una mayor conciencia ambiental en el sector náutico”.

Iniciativas complementarias

La Central Posidonia y el Teléfono Posidonia han canalizado durante el verano consultas y alertas de navegantes y ayuntamientos costeros, reforzando la coordinación entre administraciones. El operativo ha implicado a consells insulars, reservas marinas, servicios de vigilancia del litoral y ayuntamientos costeros, además de mantener la cooperación en la Mediterranean Posidonia Network, una red internacional dedicada a la conservación de este “bosque marino mediterráneo”.

Finalmente, el Servicio ha colaborado con el COFIB en el control de serpientes en islotes para proteger las lagartijas autóctonas, y con el Centro de Recuperación de Fauna Marina de Palma Aquarium en la atención a animales varados o heridos, así como en la retirada de residuos marinos con riesgo para la fauna y la navegación.