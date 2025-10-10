Sant Josep refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental

El equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Sant Josep, coordinado por el Departamento de Medio Ambiente y la UTE Es Vedrà, ha consolidadollevado a cabo este 2025 más de treina campañas de sensibilización ambiental entre los meses de febrero y octubre. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los seis educadores ambientales han sumado más de 4.000 interacciones directas con la ciudadanía, además de la distribución de cerca de 8.000 materiales informativos y reutilizables para promover el reciclaje y la prevención de residuos.

Entre las iniciativas desarrolladas destacan las campañas ‘Playas sin humo’, ‘Sin excrementos’, las acciones de prevención de vertidos incontrolados, las charlas en centros escolares y de verano, y la iniciativa ‘Zero Food Waste’ para reducir el desperdicio alimentario. También se ha impulsado la recogida selectiva de orgánica en las playas y la revisión de 245 puntos de contenedores públicos, un esfuerzo que convierte a Sant Josep en el primer municipio de Ibiza con todas las fracciones implantadas en la vía pública.

El servicio ha incorporado nuevas herramientas digitales de gestión, como el sistema MawisU2, y ha reforzado el contacto directo con productores locales, pequeños comercios y viviendas turísticas, visitando más de 330 establecimientos.

Presentación del balance de las campañas / Ayuntamiento Sant Josep

Según el equipo de educadores, “la respuesta ciudadana ha sido muy positiva y hemos conseguido que muchas personas comprendan la importancia de cuidar nuestro entorno con pequeños gestos diarios”.

Con estos resultados, Sant Josep consolida su compromiso con la sostenibilidad y la concienciación ambiental, apostando por la educación y la implicación vecinal como pilares fundamentales para avanzar hacia un municipio más limpio, responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Datos destacados

Durante la temporada 2025, las campañas ‘Playas sin humo’ generaron 2.539 interacciones, mientras que las de prevención de vertidos sumaron 308. Las actividades en ferias, fiestas y supermercados añadieron entre 1.000 y 1.200 contactos adicionales. En cuanto al material distribuido, se entregaron cerca de 8.000 unidades —entre cubos, bolsas, embudos, ceniceros, trípticos y folletos—, cifras que reflejan el impacto global de las acciones educativas en el municipio.