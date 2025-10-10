Sant Antoni acoge un viaje de periodistas para promocionarse como un destino de calidad

Sant Antoni acogió, entre los días 2 y 5 de octubre, un viaje de prensa con medios europeos organizado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento para reforzar la promoción internacional del destino y dar a conocer su oferta cultural, gastronómica, natural y deportiva. El Consistorio indica en un comunicado que durante su estancia, los medios siguieron un programa de actividades diseñado para mostrar la autenticidad y diversidad del municipio. Esta agenda estaba enmarcada en la campaña ‘Sant Antoni, un lugar para celebrar’, centrada en la promoción de la gastronomía, la cultura, la naturaleza y las actividades al aire libre.

El itinerario incluyó visitas a los pueblos de interior del municipio, recorridos por espacios culturales, una parada en la intervención artística 'Endless Rainbow Walking' de Okuda San Miguel y una excursión en llaüt por la costa. Además, los periodistas disfrutaron de degustaciones de productos locales y de una muestra del ball pagès, símbolo de la tradición y cultura ibicenca.

La respuesta recibida por parte de los participantes fue muy positiva. Durante los días de visita, los periodistas expresaron su sorpresa al descubrir rincones de Sant Antoni que desconocían y su gran impresión por la calidad y autenticidad de la oferta gastronómica local.

Una difusión en prensa y redes sociales

La participación de medios europeos de primer nivel garantiza una amplia difusión de los valores del destino, tanto en prensa escrita y digital como en redes sociales, contribuyendo a posicionar Sant Antoni como un referente turístico a nivel nacional e internacional. La iniciativa contó con la participación de periodistas procedentes de Irlanda, Escocia, Finlandia y Alemania y representantes de reconocidos medios de comunicación internacionales como Scotland Herald, Daily Mail, Helsinki Times, Coco Travel, Viva Monaco, Reisen Instyle, SLOW, World of Food & Luxurious y Münchener Merkur.

Con este tipo de acciones, el departamento de Turismo refuerza su estrategia de promoción para diversificar y desestacionalizar el destino, apostando por un modelo turístico basado en la calidad y la puesta en valor de la riqueza natural, artística y cultural del municipio. El concejal de Turismo, Miguel Tur, destaca «la importancia de acercar la imagen más auténtica de Sant Antoni a los mercados internacionales, mostrando un municipio que no sólo es un destino, sino un lugar para celebrar durante cualquier estación del año».