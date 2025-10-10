Resignación con el cierre de colegios en Ibiza: "Si caen cuatro gotas se vuelve a bloquear todo"

En su afán por fomentar la participación y el diálogo constante con sus lectores, Diario de Ibiza lanzó este jueves estas preguntas en sus redes sociales a primera hora de la mañana: «¿Tienes hijos? ¿Cómo te has organizado con ellos ante el cierre de los colegios por la alerta naranja en Ibiza? ¿Qué planes en casa tenéis?». Siguiendo el lenguaje narrativo de los medios digitales, la consulta iba acompañada un par de emojis de paraguas que, más que para la lluvia, hubieran sido muy útiles para protegerse de ciertos comentarios.

«¡Cada día os superáis en pamplinas e idioteces! ¡Me organizo como me da la gana!», protestaba con vehemencia un lector al que posiblemente no le había sentado bien el desayuno. Mucho más sosegada se mostraba una lectora que le contestaba lo siguiente: «Esa es la actitud. Eso sí, si te equivocas de organización no deberías buscar culpables». Digno de Yoda. Culpables buscar no deberías.

Por suerte, también hubo lectores ceñidos al contenido de la pregunta. «Currando sin faltar jamás y con dos niños nos hemos buscado la vida. Tirando de abuelos o cada uno como ha podido», reflexionaba una lectora, antes de formular el típico comentario generacional: «Y antes no había eso de teletrabajar. La diferencia es que hoy se agobian en un vaso de agua y antes, no». Suponemos que esto ya lo decían los griegos hace veinte siglos.

"Toda la isla está paralizada"

«Lamentable que avisen a las 22 horas. No ha caído ni una gota y toda la isla está paralizada», se quejaba otro, inaugurando una modalidad de comentario bastante extendida que casi rozaba el cuñadismo por precipitación. No de agua, que sí acabó llegando y de forma caudalosa, sino de lengua.

Como este otro: «Toda la vida ha llovido fuerte en invierno y nunca ha suspendido nada. Ahora cada vez que vaya a llover vamos a paralizar la isla. ¡Podíamos haber ido a la playa!». La sombrilla le podría haber funcionado de paraguas gigante, tan mal encaminado no iba.

Trataba de ponerle en su sitio otro internauta: «¿Tú has visto muchas veces que lluevan 200 litros en pocas horas?». La pregunta quedaba sin responder. No se llegaban a enzarzar. Lástima. En los comentarios también se colaba uno brevísimo: «Incompetentes». Nos quedamos sin saber a quiénes increpaba este caballero.

"He tenido que faltar al trabajo"

Pero no todo era bilis, también había lectores que valoraban positivamente las medidas adoptadas por los organismos públicos. «Yo he tenido que faltar a mi trabajo por el cierre de las escuelas e institutos. Pero, si lo pensamos fríamente, es lo mejor que pudieron hacer después de las lluvias de la semana pasada», contaba una lectora. Y apostillaba otro: «Muy bien el aviso, esta vez sí lo han hecho bien. Se ve que están trabajando». Digno de que algún político lo enmarque y lo cuelgue en la pared de su despacho.

También había quienes criticaban que, a su juicio, los gobernantes de la isla se vuelcan con el turismo y no con los residentes. «Y claro, si caen cuatro gotas se vuelve a bloquear todo. Los problemas de base siguen y tardarán tiempo en arreglarlo, así que lo más fácil es tomar decisiones con la población local y no afectar al turismo», subrayaba uno. «Y como siempre, las discotecas abiertas mientras la población local tiene que pagar con cierre de escuelas, actividades extraescolares y daños para empresas y trabajadores locales. ¡Vergüenza!», proclamaba otro.

«Los abuelos», resumía una mujer, recordando a los héroes familiares en este tipo de jornadas problemáticas. «La cuestión es quejarse, os vais a quejar hagan lo que hagan», señalaba otra. Y una reflexión a vuelapluma para acabar: «Con el paso del tiempo el ser humano es cada día más estúpido». Su autor no concretaba nada más.