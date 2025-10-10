Evento benéfico
Un puente sustentado en cerámica entre Ibiza y las mujeres de Sejnane
Las obras de barro moldeadas en esta localidad de Túnez siguiendo una tradición milenaria reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se exhibirán mañana en ‘Malles Shaping Stories’
El arte que crean con barro las mujeres de Sejnane, una localidad al noreste de Túnez , será el protagonista mañana del encuentro cultural y solidario ‘Malles Shaping Stories’, organizado por Balli-Interiors con la curaduría de Stefano Soso y el respaldo de la asociación Malles Design Mediterraneo, representada por su presidenta, Vittoria Capresi, responsable de la iniciativa. El evento, que se celebrará entre las 18.30 y las 21.30 horas, tendrá lugar en la galería de arte que tiene este estudio de diseño e interiorismo en su sede, ubicada en el polígono de Can Bufí, en Ibiza.
Los que asistan a ‘Malles Shaping Stories’ tendrán la oportunidad de contemplar las piezas moldeadas a mano por las ceramistas de Sejnane siguiendo una tradición ancestral reconocida por la Unesco en 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
La veintena de piezas que se exhibirán, entre las que hay elementos decorativos y utensilios para la vida diaria, son solo una pequeña muestra de este arte «con más de 3000 años de historia» que se ha transmitido de madres a hijas.
Son, por tanto, las mujeres las que han preservado esta técnica en la que no hay tornos ni hornos y se emplea la arcilla extraída de los cauces secos. Este material se tritura y se remoja para luego amasarlo y darle forma. Las piezas de cerámica creadas con ese barro se cuecen al aire libre en un hoguera que arde a base de madera y estiércol seco. En algunos casos se vuelven a cocer cubiertas por paja para lograr un característico color negro con efecto metálico.
Además de poder admirar el resultado de todo este trabajo, los asistentes al evento de ‘Malles Shaping Stories’ podrán adquirir las piezas por precios que rondan «entre los 50 y 100 euros», según informa el propietario de Balli-Interiors, Leonardo Balli. «En las próximas semanas llegarán otras 80 obras más que pondremos en las casas de clientes», explica.
«Todo lo que se recaude» con la venta de estas cerámicas se destinará, a través de Malles Design Mediterraneo, a las mujeres de Sejnane, para darles apoyo y proteger este legado ancestral.
