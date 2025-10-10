La ocupación sube en las Pitiusas hasta el 88% en septiembre

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) informó este viernes de que la ocupación media durante el mes de septiembre en las dos islas pitiusas fue del 87,61% , lo que supone un aumento del 1,02 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior.

En lo que respecta a Ibiza, los mayores incrementos se registraron en Santa Eulària (1,7%), Sant Josep (1,2%) y Sant Antoni (1,2%), mientras que la zona norte de la isla mantuvo niveles similares a 2024, con un descenso del 0,1% . La zona de Ibiza registró un incremento del 0,2%.

En total, la ocupación media el pasado mes en toda la isla de Ibiza registró un incremento del 0,9%.

Por su parte, en Formentera, la ocupación subió en septiembre 4,9 puntos, un 6,2% más respecto al mismo mes de 2024, consolidando una evolución positiva al cierre del verano.

Arrastre de temporada

Con estos resultados, el arrastre de la temporada en las Pitiusas (las cifras de pernoctaciones desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre) se sitúa en el 84,73%, lo que representa un incremento de 0,7 puntos respecto a la temporada anterior. El mes más fuerte fue agosto, con una ocupación media del 92,26%, y el más flojo fue mayo con un 70,29%.

Desde la Fehif valoran la estabilidad de los resultados, que reflejan «la fortaleza del destino y la capacidad de adaptación del sector hotelero pitiuso en un contexto de competencia internacional y cambios en los hábitos de viaje».