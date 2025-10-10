Ocho nuevos agentes se incorporan de forma definitiva a la Policía Local de Ibiza

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, junto con la concejala de Recursos Humanos, Gema Marí; el director técnico de la Policía Local, Julián Córdoba, y la jefa del cuerpo, Sonia Bea Blanco, ha presentado este viernes a los ocho nuevos agentes que se incorporan de manera definitiva a la plantilla de la Policía Local tras superar con éxito su periodo de prácticas, iniciado en julio de 2024.

Se trata de ocho efectivos —seis hombres y dos mujeres—, cuatro de los cuales provienen de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) tras aprobar el proceso selectivo correspondiente, y otros cuatro que accedieron mediante un proceso de interinaje. Todos ellos han completado un año de formación y servicio activo, con un total de 800 horas dedicadas a reforzar sus conocimientos y habilidades en materias como seguridad ciudadana, tráfico, atención al ciudadano y actuaciones de emergencia.

Con la finalización del periodo de prácticas, los nuevos agentes han sido nombrados funcionarios de carrera y se han integrado plenamente en la plantilla de la Policía Local de Ibiza.

El alcalde ha destacado: "Esta incorporación refuerza la seguridad y la capacidad operativa de nuestro cuerpo policial, fundamental para garantizar la convivencia y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”. Además, ha subrayado el “compromiso, la dedicación y el espíritu de servicio público” demostrados por los nuevos policías durante su formación.

Desde el Ayuntamiento y la Policía Local de Ibiza se ha felicitado y dado la bienvenida oficial a los nuevos agentes, agradeciéndoles su implicación y su voluntad de trabajar cada día por la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos del municipio.