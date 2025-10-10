Los mejores trabajos de ‘Sketching Ibiza’, en Filmótica Studio

Filmótica Studio inaugura hoy a las las 19 horas una exposición con los mejores trabajos de los participantes de ‘Sketching Ibiza’, una iniciativa artística de dibujo al natural que se ha llevado a cabo en distintos rincones pintorescos de la isla.

Una muestra del resultado de esas quedadas una vez al mes para dibujar en grupo se podrá ver desde este viernes en esta galería ubicada en la avenida Ignasi Wallis.

Obra de María José Maicas. / Filmótica Studio

Los artistas

Los participantes de esta muestra colectiva son Ángel Naves, María José Maicas, Cristina Ferrer, Susana Dusil, Malena Torres, Teo Mena, Ana Jakimow, Carmen Ribas, Siddiki Karin Diller, Diana Masiliauskas y Enrique Villalonga.

La exposición estará abierta al público hasta el sábado 25 de octubre, para luego dar paso a la muestra de arte ARTNT03, donde se podrá comprar obra de varios artistas locales. El horario de Filmótica Studio es de martes a sábado, de 12 a 20 horas.