El mal tiempo obliga a cancelar el pregón de fiestas de Cala de Bou
También se suspende el 'V Soul Food Fest'
El Ayuntamiento de Sant Josep ha anulado el pregón de las fiestas de Cala de Bou, previsto para este viernes a última hora de la tarde, debido a las previsiones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias a partir de las 18 horas, por lo que el Consistorio ha optado por cancelar el inicio oficial de las fiestas. Además, hay alerta naranja para el sábado y se prevén lluvias en la isla durante todo el fin de semana.
Desde el Consistorio también informan de que se suspende el 'V Soul Food Fest', que se iba a celebrar el domingo 12 de octubre.
"Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todo el mundo", apuntan.
