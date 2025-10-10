El mal tiempo obliga a cancelar el pregón de fiestas de Cala de Bou

El Ayuntamiento de Sant Josep ha anulado el pregón de las fiestas de Cala de Bou, previsto para este viernes a última hora de la tarde, debido a las previsiones meteorológicas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fuertes lluvias a partir de las 18 horas, por lo que el Consistorio ha optado por cancelar el inicio oficial de las fiestas. Además, hay alerta naranja para el sábado y se prevén lluvias en la isla durante todo el fin de semana.

Desde el Consistorio también informan de que se suspende el 'V Soul Food Fest', que se iba a celebrar el domingo 12 de octubre.

"Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de todo el mundo", apuntan.