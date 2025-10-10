Activada de nuevo la alerta naranja por fuertes lluvias en Ibiza

El comité técnico asesor del Plan Meteobal ha acordado mantener y activar las alertas por lluvias y tormentas en todo el archipiélago, con especial atención en Ibiza y Formentera, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por riesgo importante de lluvias intensas y actividad eléctrica durante las próximas horas.

En las Pitiusas, el aviso amarillo ha entrado en vigor hoy a las 18 horas, y se elevará a alerta naranja entre las 4 y las 15 horas del sábado, cuando se espera el episodio más intenso. Las previsiones apuntan a precipitaciones de 40 a 60 litros por metro cuadrado en una hora y una acumulación de hasta 100 litros en tres o cuatro horas.

La dna 'Alice', que avanza lentamente sobre el Mediterráneo, será la causante de este episodio de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, con gran impacto en Vila, Santa Eulària , Sant Antoni, Sant Joan y Sant Josep, además de toda la isla de Formentera.

Ante esta situación, la dirección general de Emergencias e Interior ha establecido el Índice de Gravedad 1 (alerta naranja) para Ibiza y Formentera, y ha pedido máxima prudencia durante la jornada del sábado. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y suspender o aplazar actividades al aire libre, especialmente aquellas que impliquen desplazamientos entre islas o congreguen a muchas personas.

También se ha pedido a las administraciones locales y organizadores de eventos que limiten o cancelen actividades deportivas previstas para el sábado, una recomendación que afecta tanto a pruebas entre islas como a competiciones locales.

El temporal podría empezar a remitir durante la tarde y noche del sábado, aunque la previsión continúa en revisión por parte de la Aemet.

Consejos de protección

Emergencias recuerda que, en caso de fuertes lluvias, se deben asegurar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua y evitar sótanos y garajes. En carretera, se aconseja no circular salvo necesidad, moderar la velocidad y no atravesar zonas inundadas, ya que incluso con poca profundidad el agua puede arrastrar los vehículos.

La dirección general de Emergencias e Interior recuerda que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112 y seguir únicamente la información de los canales oficiales.