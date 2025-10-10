Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Activada de nuevo la alerta naranja por fuertes lluvias en Ibiza

La Aemet prevé precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en pocas horas durante la madrugada y mañana del sábado

Reunión del Comité Técnico Asesor / CTA

Nuria García Macias

Ibiza

El comité técnico asesor del Plan Meteobal ha acordado mantener y activar las alertas por lluvias y tormentas en todo el archipiélago, con especial atención en Ibiza y Formentera, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por riesgo importante de lluvias intensas y actividad eléctrica durante las próximas horas.

En las Pitiusas, el aviso amarillo ha entrado en vigor hoy a las 18 horas, y se elevará a alerta naranja entre las 4 y las 15 horas del sábado, cuando se espera el episodio más intenso. Las previsiones apuntan a precipitaciones de 40 a 60 litros por metro cuadrado en una hora y una acumulación de hasta 100 litros en tres o cuatro horas.

La dna 'Alice', que avanza lentamente sobre el Mediterráneo, será la causante de este episodio de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, con gran impacto en Vila, Santa Eulària , Sant Antoni, Sant Joan y Sant Josep, además de toda la isla de Formentera.

Ante esta situación, la dirección general de Emergencias e Interior ha establecido el Índice de Gravedad 1 (alerta naranja) para Ibiza y Formentera, y ha pedido máxima prudencia durante la jornada del sábado. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y suspender o aplazar actividades al aire libre, especialmente aquellas que impliquen desplazamientos entre islas o congreguen a muchas personas.

También se ha pedido a las administraciones locales y organizadores de eventos que limiten o cancelen actividades deportivas previstas para el sábado, una recomendación que afecta tanto a pruebas entre islas como a competiciones locales.

El temporal podría empezar a remitir durante la tarde y noche del sábado, aunque la previsión continúa en revisión por parte de la Aemet.

Consejos de protección

Emergencias recuerda que, en caso de fuertes lluvias, se deben asegurar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua y evitar sótanos y garajes. En carretera, se aconseja no circular salvo necesidad, moderar la velocidad y no atravesar zonas inundadas, ya que incluso con poca profundidad el agua puede arrastrar los vehículos.

La dirección general de Emergencias e Interior recuerda que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112 y seguir únicamente la información de los canales oficiales.

