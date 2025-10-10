Un cantante de Ibiza entre los elegidos para participar en el Benidorm Fest 2026

La quinta edición del Benidorm Fest ya ha elegido a sus participantes. Dieciocho cantantes de distintos puntos de España competirán este 2026 por el micrófono de bronce y los 150.000 euros con los que el certamen premia al ganador. Entre ellos estará el ibicenco Izan Llunas, un cantante que proviene de una destacada familia de artistas.

A sus 21 años, Izan Llunas tiene ya una larga carrera musical. Siendo apenas un niño formó parte de la exitosa serie de Luis Miguel, en la que interpretaba al propio Sol de México en su infancia. Por su banda sonora ganó, con solo 14 años, un Disco de Oro.

Su música, que le ha llevado a colaborar con artistas como Twin Melody, suma millones de reproducciones y le ha convertido en una de las promesas con mayor proyección dentro del pop juvenil hispanohablante.

Izan es nieto del popular Dyango, que ganó el Festival de Benidorm en 1976, e hijo de Marcos Llunas, que logró el sexto puesto en el Festival de Eurovisión de 1997 con el tema 'Sin rencor'. Ahora Llunas aterrizará en la ciudad alicantina para presentar su propuesta y dejar el listón bien alto.

El Benidorm Fest 2026 se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final. Una cita imprescindible para la música española que volverá a reunir talento y nuevas voces.