El Govern sobre la autovía del aeropuerto de Ibiza: "Es inconcebible que una obra de estas características no tenga desagües"

La autovía del aeropuerto de Ibiza estuvo este jueves en el foco del dispositivo de emergencias desplegado con motivo de la alerta naranja que decretó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta medida se tomó después de que varios coches quedasen atrapados bajo el agua que se acumuló por las fuertes lluvias del día 30 de septiembre, lo que obligó a mantener un tramo de la autovía cerrada durante tres días.

Éste fue uno de los puntos que se vieron más afectados por el paso de la tormenta 'Ex Gabrielle' por Ibiza, según recuerda la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Así, se refiere al dispositivo que se desplegó este jueves como una "medida extraordinaria" después de que la autovía del aeropuerto quedase "totalmente inundada" la semana pasada.

Saturación de alcantarillado y depuradora

"Fue una obra acabada por el PSIB, curiosamente sin desagües, por lo que todo apunta a que tendrá que hacerse una reforma", indica la vicepresidenta en respuesta a Diario de Ibiza. "Es inconcebible que una obra de estas características no tenga un sistema de desagüe", señala, además de apuntar que la gran cantidad de agua que caída en la zona saturó el alcantarillado e "hizo petar una depuradora" del municipio de Sant Josep.

Estarellas indica que la isla todavía se encuentra en fase de "postemergencia, que es cuando se deben hacer las valoraciones y se ponen sobre la mesa las actuaciones que se tienen que llevar a cabo para evitar o minimizar los daños cuando vuelva a haber una inundación". Desde Emergencias se ha puesto el foco en estas actuaciones "no sólo para reponer obras públicas, sino también para que lleguen ayudas a los ciudadanos afectados", comenta Estarellas.

Respecto a si el Govern se replanteará la construcción en zonas inundables, Estarellas apunta a la aprobación el año pasado del Decreto ley para la protección de las personas y bienes en las zonas inundables de las Islas Baleares: "En su día, ante los grupos de la oposición, se aprobó un Decreto Ley sobre inundables que está en vigor y así seguirá".