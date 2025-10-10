Expertos en turismo de lujo descubren Ibiza

La primera edición de Journeys Ibiza Luxury Edition 2025 ha confirmado el potencial de Ibiza como uno de los destinos premium de referencia a nivel internacional. Celebrado del 7 al 10 de octubre, el encuentro reunió en la isla a destacados profesionales del turismo de lujo procedentes de Norteamérica y Europa. Organizado por Journeys Global Group, el evento combinó negocio, experiencias y descubrimiento del destino. La cita congregó a un selecto grupo de asesores de viajes de élite y a reconocidas marcas del sector, con un programa que incluyó reuniones individuales, espacios de networking y actividades diseñadas para mostrar una visión auténtica y actualizada de Ibiza.

La agenda comenzó con una recepción de bienvenida y continuó con jornadas de trabajo en diferentes enclaves de la isla, que sirvieron como escenario para los encuentros entre compradores y proveedores. También se organizaron almuerzos, cenas temáticas y propuestas culturales, que culminaron con una velada de clausura dedicada a destacar el estilo de vida mediterráneo y la hospitalidad ibicenca.

El encuentro permitió reforzar relaciones comerciales y crear sinergias estratégicas orientadas a potenciar la proyección internacional del destino. Además, ofreció a los participantes la oportunidad de descubrir una faceta más completa y genuina de Ibiza, capaz de ofrecer experiencias personalizadas y de alto nivel durante todo el año.

Journeys Ibiza Luxury Edition 2025 contó con el apoyo de Ibiza Luxury Destination y sus asociados. Esta alianza refuerza el posicionamiento de la isla en el panorama internacional e impulsa un modelo de turismo premium basado en la calidad, la sostenibilidad y la identidad local. Según la organización, esta primera edición marca “un nuevo paso” en la proyección de Ibiza como destino de alto nivel, reconocido por la excelencia de su oferta, la profesionalidad de su servicio y la autenticidad de su estilo de vida mediterráneo.