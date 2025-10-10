El Consell de Ibiza organiza una nueva edición de los cursos de artesanía y confección

El Departamento de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell Insular de Ibiza abrirá el próximo lunes el plazo de inscripciones para una nueva edición de los cursos de artesanía tradicional y de patronaje y confección. Esta convocatoria llega con varias novedades que refuerzan el compromiso de la institución con la formación y la preservación de los oficios tradicionales de la isla.

Entre las principales mejoras destaca la ampliación de horas de los cursos de patronaje y confección, que pasan de 50 a 75 horas por grupo, así como la incorporación de tres nuevos talleres de artesanía: encordado de sillas, cosmética sostenible y cuchillo ibicenco, que amplían y actualizan la oferta formativa.

El objetivo de estos programas es mantener vivo el patrimonio cultural inmaterial de Ibiza y, al mismo tiempo, fomentar nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional. En total, los cursos de artesanía tradicional incluirán este año las modalidades de encordado de sillas, mantones, ropa tradicional, alpargatas, fibras naturales (cestos), esparto crudo (senalles i senallons), cerámica —con dos grupos diferenciados—, cosmética sostenible, cuchillo ibicenco y taller de llata y esparto picado.

En cuanto a los cursos de patronaje y confección, se ofrecen cuatro niveles formativos —inicial, avanzado I, avanzado II y avanzado III—, con un total de seis grupos y una duración aproximada de 1 hora y media, según el nivel. Esta ampliación responde a la creciente demanda y a la voluntad de ofrecer una formación más completa y adaptada a las necesidades del sector textil y de la confección artesanal.

Inscripción a los cursos

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud de inscripción debidamente cumplimentada junto con la documentación correspondiente, por registro de entrada. Podrán hacerlo presencialmente en la oficina de atención al ciudadano del Consell Insular de Ibiza o de forma telemática a través de la sede electrónica del Consell, a partir de las 8 horas del lunes, hasta completar el número total de plazas disponibles para cada grupo.

Para acceder a los cursos de nivel avanzado, se dará prioridad a las personas que cuenten con el diploma acreditativo de haber superado el nivel anterior, expedido por el Consell Insular de Ibiza. Las personas no admitidas que cumplan los requisitos formarán parte de una lista de espera para cubrir posibles vacantes.

Con esta nueva convocatoria, el Consell de Ibiza reafirma su compromiso con la formación, la creatividad y la continuidad de los oficios tradicionales, impulsando la profesionalización del sector artesanal y textil como parte esencial del patrimonio cultural de la isla.