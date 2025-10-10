Diario de Ibiza ofrece a los jóvenes una suscripción web gratuita
Además de tres meses de acceso ilimitado a los contenidos web, podrán beneficiarse de múltiples ventajas de ocio y descuentos
Diario de Ibiza ofrece a los jóvenes de entre 16 y 30 años la posibilidad de tener una suscripción web gratuita durante tres meses, además de beneficiarse de múltiples ventajas de ocio y descuentos. Esta iniciativa, que celebra su segunda edición, forma parte del proyecto de fomento de la lectura entre los jóvenes promovido por la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) con el apoyo de la Direcció General de Joventut del Govern, que aporta una partida de 29.000 euros.
El objetivo es dar visibilidad a los medios de comunicación profesionales y contrastados como fuentes de información veraz frente a las noticias falsas -fake news-. Diario de Ibiza incluye en su propuesta ventajas adicionales a la lectura sin límites de la versión web del periódico.
Los jóvenes que opten por este diario tendrán además acceso a la copia digital del periódico, que reproduce en pantalla el formato impreso, y podrán recibir en su domicilio el ejemplar el papel los fines de semana. También podrán disfrutar de entradas gratuitas al cine y serán obsequiados con un soporte para el teléfono móvil.
La suscripción al contenido exclusivo de la web permite acceder sin limitaciones a todas las noticias, fotografías, vídeos, gráficos explicativos y artículos de opinión de Diario de Ibiza.
Nuestro servicio DI+ también da acceso a newsletters personalizadas con los artículos de tus periodistas favoritos en primicia.
Con tu suscripción digital podrás consultar las actualizaciones de nuestra web en tu portátil, tableta, PC o móvil. Incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Y todo sin publicidad que invada la pantalla.
¿Cuáles son las ventajas que tendrás por ser suscriptor?
- Recibirás noticias de actualidad diarias a primera hora de la mañana en tu email. La información que necesitas justo a tiempo.
- Podrás leer el 100% de TODAS las noticias, entrevistas, reportajes y artículos de opinión de periodistas especializados. ¡También en tu correo electrónico!
- Recibir invitaciones a eventos y charlas temáticas.
- Participar en sorteos y descuentos exclusivos para suscriptores de Diario de Ibiza. Entradas a conciertos, espectáculos para toda la familia, restaurantes y mucho más.
- Juegos y pasatiempos online.
- ¡Participar en nuestras noticias! Déjanos tus comentarios y forma parte de nuestra comunidad de lectores.
