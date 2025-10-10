Manuales didácticos para paliar "la falta de información sobre la discapacidad en el mundo del deporte"

Para el experimentado técnico ibicenco de deporte adaptado e inclusivo Vicent Costa existe “a nivel federativo, deportivo, familiar y, en general, a escala social, una enorme falta de información y de conocimiento básico sobre la situación de las personas con discapacidades en el mundo del deporte y la inclusión”. “La mayoría no sabe la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía”, lamenta Costa.

Ante este panorama, Costa, en su incansable afán de conseguir que “la práctica deportiva esté al alcance de todo el mundo”, ha publicado una serie de herramientas didácticas: el libro '¡Sí, soy (dis)capaz! El deporte al alcance de todos', en formato papel, así como su versión en audiolibro accesible para personas con discapacidad visual afiliadas a la ONCE a través del Servicio Bibliográfico de esta entidad. Además, ha creado la página web www.deporteinclusivo.info, desde la que es posible visualizar y descargar las publicaciones mencionadas en formato de texto y en versión electrónica (e-book).

“Hay que acelerar todavía mucho más”

Las publicaciones de Costa reivindican que “las características de una persona nunca deberían ser motivo de exclusión”. “Una persona con discapacidad es una persona más”, proclama Costa, quien reconoce que aún queda mucho camino por recorrer: “Se ha avanzado [en referencia a la inclusión y el deporte] mucho en los últimos tiempos, pero hay que acelerar todavía mucho más. No hemos progresado demasiado desde que dije aquí [en alusión a una entrevista concedida a este medio en diciembre de 2024] que, si en una sociedad plenamente sensibilizada y concienciada un diez fuese la normalización y la inclusión absoluta, es decir, que no se tuviese que hablar de este tema, estaríamos actualmente en un dos o tres como mucho”.

En cuanto a la falta de concienciación acerca de la inclusión y el deporte, esta resulta especialmente alarmante en Ibiza. Con un “no rotundo”, responde, con total seguridad en lo que dice, cuando se le pregunta si la situación en la isla es equiparable con la del resto del país: “Aquí vamos mucho más atrasados que en el resto de España. Hemos empezado a hacer cosas que, por ejemplo, en Madrid se hacen desde hace, al menos, 10 o 12 años”.

“Estamos a años luz de los países nórdicos”

Si la situación en Ibiza es preocupante en relación con el resto del país, aún lo es más al compararla con la de los países nórdicos y otros como Canadá: "Nos llevan años luz de ventaja”.

Costa considera que se precisa de “una mayor voluntad” para revertir la situación: “Parece que la gente no hace nada y que le da igual, a no ser que tenga un hijo con alguna discapacidad o un familiar”.

El libro, que es gratuito, incluye dos manuales formativos anexos: uno sobre metodología aplicada al juego adaptado e inclusivo, y otro sobre metodología aplicada a la actividad deportiva adaptada e inclusiva. Ambos están destinados principalmente al ámbito educativo (docentes de Educación Física) y deportivo (técnicos y monitores). Para el autor, “todo este material es básicamente la descripción de una realidad”. “Me dedico exclusivamente a relatar y exponer verdades sin ganar ni perder nada a cambio. No es ninguna crítica. Si alguien no quiere ver o escuchar esto, no es mi problema. Eso sí, tengo el deseo de que este trabajo sirva para que la gente adquiera unos conocimientos básicos, fruto de mis más de 30 años de experiencia en este ámbito”.

La idea de este proyecto surgió de una reflexión en la que detectó una necesidad. Así, en un contexto de avances médicos y tecnológicos coincidente con el aumento de personas con discapacidad, Costa se percató de que “no había prácticamente publicaciones didácticas”. “En las facultades no existe material formativo para que los profesores enseñen a los alumnos cómo afrontar situaciones en las aulas con estudiantes con discapacidad. Sin material, los docentes no saben cómo actuar”.

Más allá de la falta de interés, información y conocimiento generalizado, Costa se muestra crítico con algunas actuaciones de asociaciones locales que se centran “en la integración, pero no en la inclusión”. “La meta de las personas con discapacidades que practican deportes debe ser, una vez estén preparadas, integrarlas, en función de su nivel, con el resto de personas. La segregación va en contra de la inclusión, y hay asociaciones en Ibiza que se mueven en esa línea. Que las personas con discapacidades hagan actividades deportivas únicamente con otras personas con discapacidades no es inclusión”.

“El deporte es deporte”

La voluntad de Costa es “eliminar la coletilla cuando se habla de deporte inclusivo, adaptado, infantil o femenino”. Para el autor, “aunque está bien utilizar estos conceptos si es para contribuir a la discriminación positiva, al final, el deporte es deporte en mayúsculas”. “Se debe llegar a un punto en el que simplemente se hable de deporte y nada más”.

A pesar de sus lamentos sobre la situación del deporte adaptado e inclusivo en Ibiza, Costa afirma que se debe “ser siempre positivo y no perder nunca la esperanza”. “Mi intención no es buscar culpables, es proponer soluciones. Me defino como un voluntario, palabra que es una de las más prostituidas en la actualidad, y no quiero ser cómplice de la dejadez, a pesar de que en Ibiza parecemos condenados a no ser capaces de ponernos de acuerdo”.

Cabe recordar que la concienciación para la inclusión del deporte adaptado en las Pitiusas, en los últimos años, se ha centrado principalmente en la visita a algunos centros educativos de las islas por parte de reconocidos atletas paralímpicos como Marta Arce o Javier Soto Rey.