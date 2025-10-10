La dana 'Alice' da una tregua a Ibiza antes del fin de semana

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que la dana 'Alice' ofrecerá una "mejoría transitoria" durante las próximas horas en el archipiélago, aunque la situación de inestabilidad con lluvias puntuales e intensas podría mantenerse a lo largo de todo el fin de semana.

En Ibiza, este viernes ha vuelto a brillar el sol y los cielos se mantendrán despejados previsiblemente hasta primera hora de la tarde. Los meteorólogos activarán la alerta amarilla por lluvias a partir de las 18 horas y hasta las doce de la noche.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha explicado que los efectos de la dana se mantendrán en los próximos días debido a que geográficamente "se mueve poco".

De este modo, de cara a esta tarde podría empezar a llover "con cierta intensidad" en Ibiza y Formentera. Los avisos por estos fenómenos meteorológicos pasarán a naranja a partir del sábado a las 6 horas y se mantendrán hasta las 15 horas, por precipitaciones previstas de 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado durante todo el periodo de lluvias.

Mallorca y Menorca

Las lluvias llegarán a Mallorca y Menorca durante el sábado, por lo que se han activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas desde las 8 horas, aunque en el Llevant de Mallorca este aviso llegará a ser naranja.

Gili ha señalado que la inestabilidad atmosférica persistirá durante el domingo y el lunes, con precipitaciones ocasionales, pero que puntualmente podrían ser intensas en Mallorca y Menorca para mostrar una "mejoría relativa" el martes y el miércoles.

En cuanto a las temperaturas, no sufrirán grandes cambios y se moverán en valores que oscilarán entre los 24 y los 26ºC de máximas y los 16 y 18ºC de mínima, aunque durante el sábado podrían bajar un poco más por los cielos cubiertos.

El motivo es que Baleares continúa bajo la misma masa de aire, con un viento de levante moderado que dejará un mar "movido" pero sin llegar a los rangos para activar los avisos costeros.