La dana no afecta a los 'closings' de Ibiza aunque las discotecas "están alerta"

La llegada de la dana Alice no ha alterado los planes de las discotecas de Ibiza, que, "si no cambia nada", tienen previsto "abrir con normalidad" este fin de semana para despedir la temporada. Así lo confirmaron ayer por la mañana fuentes de Amnesia ,el director de Pacha Group, Josep Antoni Escandell, y el gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, cuando todavía no había caído ni una sola gota en la isla y antes de que la Agencia Estatal de Meteorología activase la alerta nivel naranja también para este sábado.

No obstante, tras las lluvias torrenciales del pasado 30 de septiembre, que provocaron goteras, inundaciones y otros daños en algunas salas, los clubes han querido ser previsores y muchos están tomando medidas para evitar inundaciones en caso de precipitaciones persistentes. "En principio entre este viernes y el lunes, que es cuando están programados los closings, se va a trabajar normalmente, aunque estamos muy alerta y preparados en caso de que llueva más de lo normal porque lo primero es mantener la seguridad de los trabajadores y de los clientes", afirmó este jueves el responsable de la principal patronal del ocio.

Medidas para que no se agüen los cierres

Entre las medidas preventivas que han tomado algunos establecimientos nocturnos está la de comprar bombas de achique y también, apuntó Benítez, "se están haciendo trabajos en algunos aparcamientos para intentar que no queden anegados de agua". "Como ya se pudo ver la semana pasada, el principal problema al que nos enfrentamos en caso de fuertes precipitaciones es que las salas se inunden, también se puede ir la luz, pero es algo que se soluciona rápido porque todos los locales tienen generadores", explicó.

Benítez confirmó que todas las salas de fiesta que sufrieron las consecuencias de la tormenta 'Ex Gabrielle' han recuperado la normalidad y "han estado funcionando sin ningún tipo de problema".

Incluso ya ha reabierto sus puertas Chinois, que comparte edificio con el Casino de Ibiza y está ubicado al lado de Ibiza Gran Hotel, que la semana pasada se vio obligado a echar el cierre hasta el próximo año ante "el considerable daño" que había sufrido "en los sistemas eléctricos e instalaciones esenciales". "Debido al temporal se inundó el sótano y eso afectó al sistema eléctrico y tuvimos que cerrar desde el pasado 30 de septiembre, pero estos días hemos trabajado mucho todo el equipo y este miércoles pudimos reabrir, así que este fin de semana estaremos completamente operativos para los cierres de residencias que tenemos programados", explicaron desde Chinois, que no despedirá la temporada 2025 hasta el próximo 1 de noviembre.

Aforos casi completos

A pesar del mal tiempo que prevé Aemet en Ibiza todo este fin de semana y que puede que disuada a algunos de acudir a los closings, el gerente de Ocio de Ibiza era optimista este jueves. "Creo que aún así, serán unos cierres bastante importantes, se han vendido muchas entradas y hay discotecas que tienen casi el aforo completo", aseguró.