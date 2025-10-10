La compañía Art3 hace aterrizar la zarzuela en Ibiza

La compañía ibicenca Art3 presenta el 12 de octubre a las 19 horas en Can Ventosa el concierto '¡Vive la zarzuela!', que recupera la esencia del género lírico español con un montaje fresco, dinámico y lleno de complicidad con el público. El Ayuntamiento de Ibiza señala en una nota de prensa que se trata de un espectáculo único y vibrante que propone un recorrido musical por algunas de las páginas más queridas del repertorio: 'La Gran Vía', 'Doña Francisquita', 'Marina', 'Luisa Fernanda', 'La verbena de la Paloma', 'La revoltosa', 'Mazurca de las sombrillas' o el célebre '¿Dónde vas con mantón de manila?'

La compañía Art3 está formada por tres artistas ibicencas: Lucía Herranz (soprano), Rocío Osuna (bailarina) y Elvira Ramon (pianista). Cuentan con más de 15 años de trayectoria conjunta en la creación de espectáculos multidisciplinares que unen música, danza y palabra. A lo largo de su carrera han ofrecido montajes tan variados como 'Les fades dels somnis', 'La Pepa', 'Homenaje a Lorca', 'Sota la lluna', 'Siglo XX que te vas' y diversos conciertos dedicados a celebrar el Día de la Tolerancia.

Un elenco de altura

En esta ocasión, se suma a ellas un elenco excepcional: los cantantes Yolanda Riera (mezzosoprano), Roger Berenguer (tenor) y Jorge Tello (barítono), procedentes de Palma. Además, intervendrá un grupo de bailarines y bailarinas llegados desde Madrid: Juan Carlos Sánchez, José M. Carriazo y Diego Díaz, junto a Feli Ruiz y Cristina Núñez. Completa el reparto el actor Rubén Rubio, que acompañará al público con humor y complicidad a lo largo de este recorrido musical.

La función combina música, coreografías, canto y narración para crear una experiencia cercana y festiva. Así, el público podrá revivir momentos icónicos del repertorio y descubrir cómo la zarzuela sigue emocionando a generaciones. Con '¡Vive la zarzuela!', Art3 reafirma su compromiso de acercar la música al público de una manera viva y participativa: porque en este espectáculo no sólo se escucha zarzuela, sino que se vive. Las entradas están disponibles en la página web culturaentradesonline.eivissa.es