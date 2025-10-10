Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La compañía Art3 hace aterrizar la zarzuela en Ibiza

El concierto '¡Vive la zarzuela!' comenzará el 12 de octubre a las 19 horas en Can Ventosa

El cartel promocional del concierto '¡Vive la zarzuela!'

El cartel promocional del concierto '¡Vive la zarzuela!' / Ayuntamiento de Ibiza

Redacción Digital

Ibiza

La compañía ibicenca Art3 presenta el 12 de octubre a las 19 horas en Can Ventosa el concierto '¡Vive la zarzuela!', que recupera la esencia del género lírico español con un montaje fresco, dinámico y lleno de complicidad con el público. El Ayuntamiento de Ibiza señala en una nota de prensa que se trata de un espectáculo único y vibrante que propone un recorrido musical por algunas de las páginas más queridas del repertorio: 'La Gran Vía', 'Doña Francisquita', 'Marina', 'Luisa Fernanda', 'La verbena de la Paloma', 'La revoltosa', 'Mazurca de las sombrillas' o el célebre '¿Dónde vas con mantón de manila?'

La compañía Art3 está formada por tres artistas ibicencas: Lucía Herranz (soprano), Rocío Osuna (bailarina) y Elvira Ramon (pianista). Cuentan con más de 15 años de trayectoria conjunta en la creación de espectáculos multidisciplinares que unen música, danza y palabra. A lo largo de su carrera han ofrecido montajes tan variados como 'Les fades dels somnis', 'La Pepa', 'Homenaje a Lorca', 'Sota la lluna', 'Siglo XX que te vas' y diversos conciertos dedicados a celebrar el Día de la Tolerancia.

Un elenco de altura

En esta ocasión, se suma a ellas un elenco excepcional: los cantantes Yolanda Riera (mezzosoprano), Roger Berenguer (tenor) y Jorge Tello (barítono), procedentes de Palma. Además, intervendrá un grupo de bailarines y bailarinas llegados desde Madrid: Juan Carlos Sánchez, José M. Carriazo y Diego Díaz, junto a Feli Ruiz y Cristina Núñez. Completa el reparto el actor Rubén Rubio, que acompañará al público con humor y complicidad a lo largo de este recorrido musical.

Noticias relacionadas y más

La función combina música, coreografías, canto y narración para crear una experiencia cercana y festiva. Así, el público podrá revivir momentos icónicos del repertorio y descubrir cómo la zarzuela sigue emocionando a generaciones. Con '¡Vive la zarzuela!', Art3 reafirma su compromiso de acercar la música al público de una manera viva y participativa: porque en este espectáculo no sólo se escucha zarzuela, sino que se vive. Las entradas están disponibles en la página web culturaentradesonline.eivissa.es

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents