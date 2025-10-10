La Policía Científica investiga el origen del pie humano encontrado en una playa de Ibiza

Equipos de la Policía Científica y Judicial del Cuerpo Nacional de Policía en Ibiza investigan el origen del pie humano encontrado esta mañana en Platja d'en Bossa. El resto humano, que halló a primera hora de este viernes en la orilla un ciudadano extranjero, se encuentra en estos momentos en custodia en la comisaría de la Policía Nacional, donde se ha iniciado la investigación.

En un primer momento, tras recibir la llamada de alerta de una persona que se encontró con este pie mientras paseaba, hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes se encargaron de custodiar el resto humano hasta la llegada de los equipos especializados.

Los policías mantuvieron alejados a los muchos curiosos que en ese momento, tras correrse la voz en el vecindario, bajaron hasta el paseo de Platja d'en Bossa para ver qué estaba ocurriendo. En algún momento las olas amenazaron con llevarse de nuevo al mar el pie, algo que los agentes impidieron sujetándolo con un palo, sin tocarlo.

Llamativo dispositivo

Los agentes bloquearon el paso en el último tramo del paseo, entre las calles Algarb y Fray Luis de León. Sobre las nueve de la mañana llegó un equipo de la Policía Científica, con el forense, quienes, armados con un maletín y con guantes, revisaron el macabro hallazgo e hicieron varias pruebas antes de levantar la extremidad y llevársela a la comisaría para continuar con la investigación. También se incorporaron al llamativo dispositivo dos equipos de la Policía Judicial, que también observaron con detenimiento la escena antes de que todos ellos se retiraran del lugar.

M.Torres

Durante la mañana, la científica trabaja para averiguar todo lo posible sobre el pie: si corresponde a un hombre o una mujer, las hipótesis sobre cómo se desmembró del resto del cuerpo, el tiempo que lleva en el mar, si la separación del cuerpo fue antes o después del fallecimiento y, lo más importante, ver si se puede conectar con otros casos abiertos, lo que podría llevar a averiguar a quién corresponde la extremidad. "Acaban de empezar", comentan desde la comisaría de Ibiza, donde, de momento, se muestran cautos con la información.