La carretera del aeropuerto, en el foco del dispositivo frente a las lluvias

La carretera del aeropuerto fue ayer uno de los puntos críticos en los que se puso el foco ante el riesgo de que volviera a sufrir inundaciones como las del día 30, que obligaron a mantenerla cerrada durante tres días y cuando varios vehículos quedaron atrapados. Ayer volvió a cortarse de forma preventiva el tramo comprendido entre los kilómetros 3,5 y 4,5, a las 16.30 horas, pero una hora después se reabrió al tráfico.

Agentes de la Policía Local y de Protección Civil, haciendo guardia. | J. A. RIERA

El aviso naranja de este jueves en Ibiza y Formentera puso en alerta a todos los equipos de emergencias. Los Bomberos de Ibiza, los Bomberos de Formentera, las agrupaciones de Protección Civil, el Ibanat, así como otros organismos, reforzaron sus equipos y la vigilancia para actuar ante cualquier incidencia. El Govern balear informó de que todos los esfuerzos se centran en la carretera EI-800, el principal acceso al aeropuerto de Ibiza, que hace nueve días quedó gravemente afectada por las inundaciones. Camiones especiales de la UME trabajaron a destajo para achicar unos tres millones de litros de agua.

Dos mujeres en patinete por Platja d’en Bossa. | TONI ESCOBAR

Vigilancia desde las 5 horas

Desde las 5 horas de la mañana, un equipo técnico de la concesionaria de la vía trabajaba de forma coordinada con la dirección general de Emergencias y el Consell de Ibiza para garantizar la seguridad en este punto crítico. El dispositivo estaba integrado por diez operarios, una minicargadora, dos camiones, un camión autobomba hidráulico y una furgoneta de señalización.

Los Bomberos de Ibiza reforzaron su plantilla con diez efectivos activos y otros doce en alerta, preparados para intervenir de inmediato. En Formentera, el cuerpo de bomberos contó con seis efectivos disponibles durante toda la jornada.

Asimismo, las agrupaciones de Protección Civil de Sant Antoni, Santa Eulària y Ibiza mantienen más de 15 voluntarios operativos, mientras que en la capital insular se sumó un refuerzo de cinco agentes de la Policía Local. También se ampliaron los servicios municipales de limpieza, aguas y jardines, en previsión de incidencias derivadas de las lluvias.

Por su parte, el Ibanat mantuvo activo su dispositivo contra incendios forestales, con una brigada con helicóptero, una brigada terrestre con vehículo autobomba y un técnico de guardia, que en este contexto también colaboran en tareas de prevención de riesgos. Los agentes de medio ambiente, dependientes de la conselleria de Agricultura, permanecieron disponibles las 24 horas para apoyar cualquier actuación.

Las autoridades intensificaron la vigilancia sobre infraestructuras sensibles, como la planta de hidrocarburos y las depuradoras de la isla, con el fin de anticipar cualquier problema relacionado con el exceso de agua.

Las clases estuvieron suspendidas en todos los centros pitiusos, así como las actividades al aire libre y numerosas convocatorias de las instituciones, como fiestas patronales u otro tipo de actos.

Mientras tanto, la dirección general de Emergencias recuerda la importancia de seguir los canales oficiales de información y contactar con el 112 ante cualquier situación de riesgo. Entre las principales recomendaciones figuran asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua, evitar sótanos y garajes y no circular por zonas inundables, especialmente en la carretera del aeropuerto, donde todos los ojos permanecen atentos.