La alerta naranja en Ibiza obliga a cancelar actividades previstas el fin de semana

La previsión de lluvias y tormentas para este fin de semana en Ibiza ha obligado a suspender y aplazar diversas actividades programadas en distintos municipios de la isla. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y recuerdan que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112.

En Sant Antoni, la organización de las fiestas de Sant Rafel ha comunicado la suspensión de varios actos previstos: el sábado 11 de octubre queda cancelada la festa pagesa con ballada en el Pou d’en Micolau, pendiente de nueva fecha.

Del domingo 12 de octubre, se aplazan al 26 de octubre la IV Fira Artesanal y Rural, el vermut, la paella y la tarde musical, así como la representación teatral de ‘Llinatge’ en la carpa de Sant Rafel y la actividad de nordic walking. La Festa del Pou de Forada se ha cancelado definitivamente, informa el Ayuntamiento.

Pese a las condiciones meteorológicas, se mantienen algunas citas culturales del fin de semana: hoy está previsto el pregón de las fiestes y la entrega del Premi Forca de Fang en la carpa de Sant Rafel, la inauguración de la exposición de Cristina Rubalcava en el Far de ses Coves Blanques, el Concurso de Pintura Rápida del domingo en Can Portmany y el Ibiza Chess Festival, que se celebra entre el 10 y el 12 de octubre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha activado los avisos por lluvia y tormentas para el sábado 11 y ha anunciado a través de sus redes sociales la cancelación de todas las actividades culturales, además del cierre de instalaciones deportivas y parques infantiles.

Desde el Consistorio se pide a los vecinos no sacar objetos voluminosos durante el fin de semana para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y se recomienda evitar acciones o desplazamientos innecesarios. Además recuerdan que en caso de emergencia se debe contactar con el 112.