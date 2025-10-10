Las aulas pitiusas reabren hoy tras una jornada de intensas lluvias

Las clases se reanudarán este viernes 10 de octubre en todos los colegios e institutos de las Pitiusas tras una tarde de intensas lluvias este jueves. La Dirección General de Emergencias ha determinado que se dan las condiciones necesarias de seguridad tras el paso de la dana ‘Alice’ en base a las últimas predicciones de la Aemet. Los alumnos podrán volver a las aulas con normalidad, aunque las autoridades mantienen la situación de alerta y recomiendan extremar las precauciones durante los desplazamientos y aplicar el sentido común ante posibles incidencias meteorológicas puntuales.

«Las condiciones ahora mismo de prestación del servicio permiten retomar la actividad docente y por tanto los colegios para mañana se abrirán con normalidad, teniendo en cuenta que seguirá lloviendo de manera puntual, en algunos casos con más intensidad, pero tenemos un aviso amarillo que empieza ahora desde las ocho de la tarde y acabará a las seis de la mañana», explicó anoche el director de Emergencias del Govern.

Se prevé que este viernes a lo largo del día ya no haya ningún fenómeno meteorológico que pueda incidir en la actividad ordinaria, ni de los colegios ni de ninguna otra actividad de las Pitiusas.

El Consell de Ibiza por su parte, ha recordado en sus redes sociales que, aunque las lluvias han remitido, las islas siguen bajo la influencia de la dana y es necesario mantener la vigilancia y seguir las recomendaciones oficiales. La jornada escolar se reanudará tras un día de suspensión decretado como medida preventiva ante la alerta naranja que afectó a Ibiza y Formentera, donde se registraron lluvias menos fuertes de las del pasado martes 30 de septiembre.

31 litros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó de que, hasta las 19 horas de este jueves, las lluvias han dejado hasta 31 litros por metro cuadrado en Ibiza, mientras que en Formentera se acumularon ocho litros por metro cuadrado. Según los datos provisionales publicados por Aemet, los registros más altos se produjeron en la estación de la ciudad de Ibiza, seguida del aeropuerto, con 30 litros. En Sant Antoni se acumularon 16 litros y en Sant Joan, 15 litros. Platja d’en Bossa se llevó la peor parte con máximos de entre 20 y 30 centímetros de agua.

Aunque las precipitaciones fueron menos intensas que las registradas durante la borrasca ‘Ex Gabrielle’ de finales de septiembre, los chubascos volvieron a provocar acumulaciones de agua en calles y carreteras en distintos puntos de la isla, especialmente en Platja d’en Bossa. La Aemet mantiene los avisos por lluvias y tormentas durante las próximas horas, con una previsión de precipitaciones intensas el fin de semana cuando se volverá a activar la alerta naranja (el sábado de 8 a 15 horas).

Doce incidentes

Pablo Gárriz explicó que el comportamiento de las infraestructuras ha sido más positivo de lo que esperaban. También destacó que ha llovido en gran cantidad y con intensidad: «Llegamos a acumulados de 100 y 120 litros, pero el comportamiento de los drenajes ha ido mejor de lo que esperábamos». Gárriz señaló que en esta ocasión se ha ido actuando desde el miércoles en todas las zonas de escorrentía con equipos desplazados en los puntos conflictivos y esto ha facilitado también la recuperación de la normalidad en esos puntos donde ha habido más incidencia de agua.

«Desde el punto de vista de los incidentes tenemos que congratularnos porque de hecho tenemos doce incidentes acumulados en este periodo de poca gravedad», informó. El que más problemática generó fue la carretera del aeropuerto. «Teníamos un operativo reforzado en la zona que ha permitido ir abriendo y cerrando en función de la situación, por tanto no ha habido una incidencia importante en este aspecto en el uso de esta instalación por parte de los usuarios», incidió el director de Emergencias.

En total, Ibiza ha registrado diez incidencias y Formentera, dos. De ellos, a última hora de la tarde quedaban cuatro activos y los demás pudieron resolverse con medios locales.

Por otro lado, desde Emergencias reseñaron el buen comportamiento de la población. «Hemos tenido pocos incidentes por la concienciación y la colaboración ciudadana. Esto ha sido fundamental para garantizar que hoy la situación transcurriera dentro de una normalidad anormal, por decirlo de alguna manera», afirmó Gárriz.

La dirección general de Emergencias e Interior del Govern balear mantiene el IG-1, que es el índice de gravedad que permite tener una serie de medidas puestas en marcha, que son las que se tienen desde hace dos semanas como el seguimiento, el control, el refuerzo de las infraestructuras, las plantillas y los recursos en el terreno para poder actuar directamente en aquellas situaciones donde puede generarse un incidente o una situación de emergencia.