Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un coche aparcado en una calle de Ibiza

El incendio se registró en la calle Campanitx

El coche ardiendo en la calle Campanitx

El coche ardiendo en la calle Campanitx / Bomberos de Ibiza

Redacción Digital

Un coche Range Rover ha comenzado a arder, por causas que se desconocen, cuando se encontraba aparcado en la calle Campanitx, en Ibiza.

El fuego se inició a las 22.25 horas de este jueves y hasta el lugar se desplazó un camión de bomberos con un cabo y cuatro efectivos del Parque Insular.

El fuego no ha afectado a más coches y tampoco ha habido que lamentar daños personales, según han informado desde bomberos.

Noticias relacionadas y más

Es el segundo vehículo que se incendia esta semana en Ibiza estando aparcado. El pasado miércoles otro coche, un Fiat Punto, se quemó en el aparcamiento disuasorio de sa Joveria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents