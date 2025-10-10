Arde un coche aparcado en una calle de Ibiza
El incendio se registró en la calle Campanitx
Un coche Range Rover ha comenzado a arder, por causas que se desconocen, cuando se encontraba aparcado en la calle Campanitx, en Ibiza.
El fuego se inició a las 22.25 horas de este jueves y hasta el lugar se desplazó un camión de bomberos con un cabo y cuatro efectivos del Parque Insular.
El fuego no ha afectado a más coches y tampoco ha habido que lamentar daños personales, según han informado desde bomberos.
Es el segundo vehículo que se incendia esta semana en Ibiza estando aparcado. El pasado miércoles otro coche, un Fiat Punto, se quemó en el aparcamiento disuasorio de sa Joveria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
- Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
- La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
- Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo
- Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
- Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza
- Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes