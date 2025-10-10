Arde un coche aparcado en una calle de Ibiza

Un coche Range Rover ha comenzado a arder, por causas que se desconocen, cuando se encontraba aparcado en la calle Campanitx, en Ibiza.

El fuego se inició a las 22.25 horas de este jueves y hasta el lugar se desplazó un camión de bomberos con un cabo y cuatro efectivos del Parque Insular.

El fuego no ha afectado a más coches y tampoco ha habido que lamentar daños personales, según han informado desde bomberos.

Es el segundo vehículo que se incendia esta semana en Ibiza estando aparcado. El pasado miércoles otro coche, un Fiat Punto, se quemó en el aparcamiento disuasorio de sa Joveria.