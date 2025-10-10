Alquileres de lujo en Ibiza: 25.000 euros al mes por una villa de cuatro habitaciones
La vivienda se ofrece en Idealista para alquiler de larga estancia
El portal inmobiliario Idealista ofrece en alquiler para "una estancia de largo plazo" una casa en Sant Jordi. El precio de la vivienda, que cuenta con cuatro habitaciones, es de 25.000 euros al mes.
La villa de lujo está situada en una finca vallada de 100.000 metros que "ofrece privacidad total y acceso inmediato tanto a las playas más icónicas como a los clubes más prestigiosos", detalla el anuncio. El chalet está rodeado de jardines de palmeras, granados y olivos y se presenta como un refugio mediterráneo de bienestar y sofisticación.
La propiedad tiene capacidad para 22 personas repartidas en una casa principal con cuatro habitaciones y varias casas de invitados adicionales. "Todas las habitaciones cuentan con baño privado, vestidores y terrazas con vistas al jardín o al paisaje ibicenco", explica la publicación. Además, cuenta con cocina completamente equipada, tecnología de entretenimiento, sistema de sonido y wifi incluido.
En el exterior cuenta con piscina, zonas chill out y varias terrazas. También tiene espacio para el aparcamiento de diez vehículos.
