Santa Eulària pide ser "zona afectada gravemente" por las lluvias torrenciales para afrontar costosas reparaciones

El Centro Cultural de Jesús, la escuela de Puig d'en Valls y la instalación eléctrica de las nuevas pistas de pádel de Jesús son algunas de las instalaciones más afectadas de Santa Eulària por las lluvias que trajo la tormenta 'Ex Gabrielle' el pasado 30 de septiembre. También se vieron perjudicadas diversas paredes de pedra seca del municipio y subterráneos y bajos de edificaciones, especialmente en la zona de Jesús, así como los caminos de tierra y las playas y calas del municipio. Reparar todos los daños tendrá un coste de "cientos de miles de euros" en muchos contratos que requieren tramitación urgente, indica Juan Carlos Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana del municipio, durante el pleno extraordinario celebrado este jueves.

En éste, el Partido Popular, PSOE, Unidas Podemos y Vox votaron por unanimidad que se solicite al Consejo de Ministros la declaración del municipio de Santa Eulària del Riu como "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil".

Gestión de la alerta

Roselló explica que, ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la semana pasada, se monitoreó el estado de la alerta desde el primer momento. Recuerda que cuando llegó la alerta roja, la dirección general de Emergencias del Govern activó la situación operativa 2 del Plan Especial contra el Riesgo de Inundación (Inunbal). En este momento, "se movilizó personal extraordinario que estaba de día libre". Se "cuadriplicaron" los dispositivos de Cecom (Centro de Comunicaciones y Emergencias de la Policía Local), "al estimarse que este departamento sería una de las unidades con más presión sería la atención telefónica y la coordinación de los servicios".

De este modo, según apunta Roselló, 22 agentes y oficiales de la Policía Local se desplazaron "a la zona de la emergencia" y cuatro personas dieron servicio a Cecom. A las 11 de la mañana se envió una alerta a todos los voluntarios de Protección Civil y los ocho que acudieron formaron parte de un equipo de rescate que se puso a disposición de los comandamientos de Emergencias.

Una vez creado el puesto de mando avanzado (centro de operaciones ante una emergencia), "las llamadas de emergencias se derivaron a este equipo", señala Roselló. En total, el concejal apunta que los efectivos atendieron "más de 30 avisos de gravedad diversa" en el ámbito local.

Movilización para la vuelta a la normalidad

Después, "tan pronto como la situación lo permitió", se buscó a las empresas y la maquinaria necesaria para tratar de restablecer la normalidad. Se priorizó la red viaria, el suministro de agua potable y el funcionamiento del sistema de saneamiento, explica Roselló. También "se eliminaron árboles que bloqueaban vías y accesos a otras zonas del litoral. Se trabajó en restaurar el estado original de las playas y calas del municipio; preparar y condicionar caminos de tierra afectados por el temporal; limpiar y extraer sedimentos de los torrentes urbanos y otras áreas para evitar desbordamientos de los torrentes y del río; llevar a cabo operativos especiales de limpieza; reparar líneas eléctricas y atender daños en el pavimento asfáltico".

Estas actuaciones, aún en elaboración, las lleva a cabo personal municipal y externo y su coste, cuyo importe íntegro aún no se conoce, requiere una tramitación urgente. En base a lo que establece la Ley 17/2017 del Sistema Nacional de Protección Civil y según su artículo 23, "que permite la declaración de una zona afectada gravemente" por una emergencia de este tipo, el pleno de Santa Eulària acordó solicitar al consejo de ministros, a través de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, que así se reconozca el municipio por los episodios de lluvias torrenciales e inundaciones del 30 de septiembre. La propuesta incluye que se proporcionen "todas las ayudas y medidas" que establece la ley mencionada y el Real Decreto 307/2005, que regula las subvenciones por necesidades derivadas de emergencias o catástrofes naturales; así como las complementarias que se consideren necesarias.

El plan de inundaciones y el clima adverso

Durante las intervenciones de los partidos de la oposición, Alan Ripoll, portavoz del PSOE en el municipio, recordó la petición de su grupo al Consell de Ibiza, para que éste centralice las ayudas que lleguen y que, por lo tanto, haya una ventanilla única para los afectados por las inundaciones. También reclamó la actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), que Roselló apuntó que se presentaría para aprobación inicial en el pleno ordinario de octubre. Desde Unidas Podemos, el portavoz, Álvaro de la Fuente, insistió en la necesidad de este documento que identifica los riesgos del municipio, atendiendo también a los incendios que cada vez son más frecuentes y devastadores. En la misma línea, Paula Salsoso, portavoz de Vox, insistió en la importancia de "prevención, coordinación y eficacia" en las actuaciones ante la crisis climática.

Todos los grupos del pleno compartieron, con su atención puesta al cielo y la alerta naranja por lluvias fuertes que se repite este jueves, su agradecimiento hacia todos los efectivos locales, baleares y de la Unidad Militar de Emergencias que actuaron con celeridad para que las zonas afectadas puedan volver a la normalidad cuanto antes.