Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'

El paso de la dana 'Alice' por las Pitiusas ha provocado este jueves seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza, aunque todas ellas están vinculadas a un único vuelo entre Barcelona e Ibiza.

En concreto, el vuelo de salida desde Barcelona, programado para las 13.50 horas, y su correspondiente llegada a Ibiza fueron cancelados por las condiciones meteorológicas adversas. Las otras cuatro cancelaciones corresponden a los enlaces posteriores de esa misma aeronave con otros destinos, lo que ha generado un efecto en cadena en la operativa de la compañía afectada.

A pesar de estas incidencias, el resto de vuelos programados durante la jornada mantienen su operativa con normalidad, aunque las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, ante la posibilidad de nuevas alteraciones derivadas del temporal.