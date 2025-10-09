Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'

Recomiendan a los pasajeros que consulten las actualizaciones ante la posibilidad de alteraciones a causa del temporal

Pantalla de salidas en el aeropuerto de Ibiza

Pantalla de salidas en el aeropuerto de Ibiza / DI

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

El paso de la dana 'Alice' por las Pitiusas ha provocado este jueves seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza, aunque todas ellas están vinculadas a un único vuelo entre Barcelona e Ibiza.

En concreto, el vuelo de salida desde Barcelona, programado para las 13.50 horas, y su correspondiente llegada a Ibiza fueron cancelados por las condiciones meteorológicas adversas. Las otras cuatro cancelaciones corresponden a los enlaces posteriores de esa misma aeronave con otros destinos, lo que ha generado un efecto en cadena en la operativa de la compañía afectada.

Noticias relacionadas y más

A pesar de estas incidencias, el resto de vuelos programados durante la jornada mantienen su operativa con normalidad, aunque las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, ante la posibilidad de nuevas alteraciones derivadas del temporal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nuevo radar en Ibiza: esta es la ubicación y la velocidad permitida
  2. La mujer fallecida en Formentera no fue asesinada por su pareja
  3. Elevan el riesgo por fuertes lluvias en Ibiza a nivel naranja: la Aemet advierte de acumulados de hasta 100 litros
  4. SIGUE EN DIRECTO | Alerta naranja por lluvias intensas en Ibiza y Formentera
  5. Preocupación en Ibiza ante la nueva alerta naranja: exigen a Educación que suspenda las clases
  6. Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal
  7. Un hombre drogado intenta tirarse desde un cuarto piso en Ibiza
  8. Alquila su casa en Ibiza y se la vuelven a destrozar con una fiesta ilegal: 'La isla está enfocada a drogadictos y delincuentes

Cortada la autovía del aeropuerto de Ibiza por posibles inundaciones ante la intensa lluvia

Cortada la autovía del aeropuerto de Ibiza por posibles inundaciones ante la intensa lluvia

SIGUE EN DIRECTO la alerta naranja en Ibiza y Formentera | Pablo Gárriz, Emergencias: "Seguimos instando a la población a que se mueva lo menos posible"

SIGUE EN DIRECTO la alerta naranja en Ibiza y Formentera | Pablo Gárriz, Emergencias: "Seguimos instando a la población a que se mueva lo menos posible"

Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'

Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'

La tormenta llega a Ibiza con lluvias intensas y fuerte actividad eléctrica, pero avanza más despacio de lo previsto

La tormenta llega a Ibiza con lluvias intensas y fuerte actividad eléctrica, pero avanza más despacio de lo previsto

La dana se retrasa y la AEMET insiste: "Lloverá con intensidad en Ibiza"

La dana se retrasa y la AEMET insiste: "Lloverá con intensidad en Ibiza"

El Consell de Mallorca confirma que se trasladarán los residuos de Ibiza y Formentera pese a no tener por ahora encaje legal

El Consell de Mallorca confirma que se trasladarán los residuos de Ibiza y Formentera pese a no tener por ahora encaje legal

Santa Eulària pide ser "zona afectada gravemente" por las lluvias torrenciales para afrontar costosas reparaciones

Santa Eulària pide ser "zona afectada gravemente" por las lluvias torrenciales para afrontar costosas reparaciones

La gran prioridad del Ayuntamiento de Ibiza para nuevas inundaciones

La gran prioridad del Ayuntamiento de Ibiza para nuevas inundaciones
Tracking Pixel Contents