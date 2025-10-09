Seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza por la dana 'Alice'
Recomiendan a los pasajeros que consulten las actualizaciones ante la posibilidad de alteraciones a causa del temporal
El paso de la dana 'Alice' por las Pitiusas ha provocado este jueves seis cancelaciones en el aeropuerto de Ibiza, aunque todas ellas están vinculadas a un único vuelo entre Barcelona e Ibiza.
En concreto, el vuelo de salida desde Barcelona, programado para las 13.50 horas, y su correspondiente llegada a Ibiza fueron cancelados por las condiciones meteorológicas adversas. Las otras cuatro cancelaciones corresponden a los enlaces posteriores de esa misma aeronave con otros destinos, lo que ha generado un efecto en cadena en la operativa de la compañía afectada.
A pesar de estas incidencias, el resto de vuelos programados durante la jornada mantienen su operativa con normalidad, aunque las autoridades aeroportuarias recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto, ante la posibilidad de nuevas alteraciones derivadas del temporal.
