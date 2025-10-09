J. A. Prats: "El día antes de las lluvias no se fue valiente por vergüenza a que el día 30 hiciera sol"

El grupo socialista, a través de su portavoz, Vicent Roselló, ha apoyado la petición de declarar Sant Josep zona catastrófica en el pleno extraoridnario celebrado este jueves por la mañana: “Respaldamos al Ayuntamiento con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible”. Josep Antoni Prats, edil de Ara, también respaldó la propuesta, “una buena medida que prevé el Estado para ayudar a zonas que han padecido desastres”. Como Roselló y los ediles de UP y Vox, Prats se sumó a las felicitaciones a las fuerzas de seguridad del Estado, los bomberos y los servicios técnicos municipales por cómo actuaron el día 30.

"No fue tan buena la actuación del día 29 de septiembre. Con una situación de emergencia tan clara como la que había, se tendría que haber decidido ese día que [el 30] se evitase al máximo la movilidad de la gente. Ese día no se fue suficientemente valiente"

Otra cosa es lo sucedido un día antes, jornada en la que Prats cree que los responsables de emergencias no tuvieron una actuación tan memorable: “No fue tan buena la actuación del día 29 de septiembre. Con una situación de emergencia tan clara como la que había, se tendría que haber decidido ese día que [el 30] se evitase al máximo la movilidad de la gente y lo que eso luego comportó. Ese día no se fue suficientemente valiente. Quizás por eso hoy [9 de octubre] sí lo han sido”. Se refiere Prats a que quizás hubiera sido conveniente decretar la alerta roja desde un día antes, no a las 12 horas del 30, cuando media isla estaba ya con el agua por las rodillas, y suspender las clases docentes, entre otras medidas. Prats ha aventurado que posiblemente no se tomó esa decisión por el miedo a “sobreactuar”, a la “vergüenza” de tomar “medidas excesivas” y que al día siguiente “hiciera sol”: “En cualquier caso, esa vergüenza siempre es inferior a la culpa que uno sentiría si no se decretan estas medidas y después hay consecuencias más graves. Entre la vergüenza y la culpa tengo claro que mejor la vergüenza, y si hoy hace sol no pasa absolutamente nada”.