Santa Eulària invita a pensar sobre las redes sociales y la salud mental
El Centro Cultural de Puig d’en Valls acogerá una conferencia mañana, viernes 10 de octubre, a las 19 horas
Santa Eulària conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental con la ponencia ‘En el corazón de las redes sociales. ¿Qué tenemos realmente entre las manos’. El Ayuntamiento indica en un comunicado que esta charla gratuita comenzará el 10 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural de Puig d’en Valls. El objetivo del conferenciante Telmo Lazkano será concienciar acerca de los peligros de las redes sociales y su profundo impacto en la salud mental de los jóvenes.
Durante esta sesión, el experto en educación y salud digital abordará aspectos para comprender cómo funcionan las redes sociales. También analizará las estrategias tecnológicas y psicológicas que utilizan estas plataformas para mantener a los usuarios conectados y su repercusión en la autoestima y el bienestar de los jóvenes. La charla está dirigida a familias y docentes para ofrecer un uso consciente y adecuado de la tecnología.
Lazkano fue premiado en 2022 por el departamento de Salud del Gobierno Vasco en la categoría de la mejor práctica en el ámbito de las adicciones. Además, es también profesor de Ciencias Sociales y coautor del ensayo divulgativo ‘Las voces del silencio. La salud mental adolescente en la época del cambio’, junto a Maitane Ormazabal.
