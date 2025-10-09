Dana en Ibiza: Reuniones de madrugada, horas antes del gran diluvio

La situación era compleja la noche del lunes al martes la semana pasada. Aún faltaban horas para que algunas zonas de Ibiza quedaran completamente sumidas en un caos de agua y lodo (como temen que vuelva a pasar ahora), pero el director de Emergencias del Govern y todos los técnicos eran conscientes de que podía complicarse. Las unidades operativas estaban activadas. En el norte de la isla se contabilizaban ya unos 60 litros por metro cuadrado, 100 en algunas zonas. El agua caía de forma progresiva y los torrentes estaban drenando bien la lluvia porque se habían ido limpiando. El terreno, sin embargo, empezaba a estar saturado. Nadie dormía. Y a las cinco de la madrugada comenzaron las primeras reuniones para ver cómo actuar.

Así recuerda el director de Emergencias, Pablo Gárriz, la noche antes del gran diluvio que dejaría en shock a buena parte del sur de la isla. A las siete de la mañana ya se ha reforzado la estructura del propio centro de coordinación de emergencias. Y a las nueve, en la reunión del comité técnico, está presente la conselleria balear de Educación. «Ya había participado el día anterior para valorar si era necesaria alguna limitación de movimiento» en los colegios, explica. De hecho, recuerda, el lunes por la mañana ya se reunió el comité asesor y, al recibir un aviso de nivel naranja, desde Emergencias suben el Plan de Fenómenos Meteorológicos a nivel 1 y comienzan a informar a la población. Y a difundir consejos y recomendaciones: «Después del comité se informó a la población diciendo que teníamos esta situación de riesgo y que reforzábamos las estructuras de respuesta con una serie de mecanismos internos como la policía, los bomberos y técnicos de la dirección general que están de guardia localizada hacen guardia presencial». Eso había sido, insiste Gárriz, el día antes de las lluvias torrenciales. El lunes.

Es ya la mañana del martes, Emergencias ha gestionado una treintena de incidentes. «Aemet [la Agencia Estatal de Meteorología] nos dice que, según sus modelos, entienden que la situación tiende a mejorar y, de hecho, cambian la alerta de naranja a amarillo», relata Gárriz, quien destaca que, a pesar de eso, en su plan mantienen el IG1: «Tenemos muchos incidentes sin cerrar y están así porque, como ha llovido toda la noche, el agua sigue escurriendo y generando problemas de inundación». Entienden que la mejora que pronostica la Aemet «beneficiará la gestión de los incidentes» que están en curso.

Todo se complica, relata Gárriz, cuando «la evolución del fenómeno no es la prevista»: «Se queda encajada y las lluvias que iban a pasar más o menos rápido, descargan en la isla de Ibiza». Con ese IG1 activado, empiezan a aumentar de nuevo los incidentes: «Eso nos hace valorar un escenario nuevo: las lluvias, tanto por intensidad como por acumulación, empiezan a generar problemas bastante más amplios de lo que inicialmente nos habían planteado».

Vuelven a llamar a la agencia de meteorología. Son las 11.44 horas de la mañana. «Nos dice que por fenómenos observados están planteándose subir a naranja. Y que, a lo mejor... rojo. Que lo están dudando», comenta el director de Emergencias, que detalla que la Aemet les da la información de dos formas: por previsión —«nos dice ‘mañana o pasado o en dos horas va a llover’»— o por fenómenos observados, «cuando identifica un fenómeno anómalo que no es capaz de detectar con medios ordinarios ni la previsión, te llaman y te dicen que con la información de las puntas de sus estaciones pluviométricas está lloviendo mucho». La pregunta que plantean desde Emergencias a los meteorólogos es obvia: «¿Cuánto es mucho?». «Nos dicen que se lo están pensando, que suben a naranja y que están pensando en subir a rojo», recuerda el experto. Ante eso, deciden subir un nivel en la situación operativa del plan de inundaciones. A dos. «Esto quiere decir que a partir de ese momento podemos dirigir la emergencia», apunta. Hace tres llamadas. A la conselleria, para que empiecen a redactar el mensaje de Es-Alert: «La consellera me dice: ‘Autorizado absolutamente todo’». Al Ministerio del Interior: «Para decirle que vamos a hacer una petición urgente de medios a la UME». Y, evidentemente, al jefe del batallón de la UME, al teniente coronel, para que sepa que llegará la petición oficial: «Tenemos destacados en Ibiza un montón de medios de la UME para los incendios forestales, pero que nos sirven exactamente igual para las inundaciones porque tienen bombas de achique y camiones especiales».

Falta poco para las 12 horas del mediodía. Mientras está haciendo llamadas y el director del 112 se concentra en el mensaje de Es-Alert, reciben una llamada de la Aemet: «Nos dice que viene la alerta roja a las doce de la mañana y a las 12.08 enviamos el mensaje. Se redacta el texto, se aprueba y se envía». «Nosotros, para poder actuar, necesitamos tener indicios de una situación de gravedad. Y a nosotros las situaciones de gravedad nos las da Aemet, por previsión, si va a llover, o por fenómenos meteorológicos observados, si está lloviendo», sumado al comportamiento de las cuencas de los cauces y las llamadas al 112, explica Gárriz. Y a esa hora, minutos antes del aviso a los móviles, entraban muchas llamadas.