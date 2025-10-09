El PSOE de Ibiza muestra su apoyo a los docentes del IES Algarb de Sant Jordi

La diputada en el Parlament y portavoz de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Pilar Costa, ha manifestado este jueves su "máxima preocupación" por la reacción de la conselleria de Educación del Govern balear, denunciada por los docentes del IES Algarb de Sant Jordi tras participar en un acto simbólico en apoyo al pueblo palestino.

Costa ha denunciado la "deriva preocupante" del Partido Popular, al que acusa de "cargar contra los docentes por defender valores como la paz". En este sentido, expresa el "pleno apoyo del PSOE a la comunidad educativa, al profesorado y, concretamente, al Instituto Algarb", y subraya que "tener docentes comprometidos con la paz debería ser motivo de orgullo, no de sanción".

La portavoz socialista cuestiona las consecuencias de la actuación de la conselleria y advierte: "Si esto pasa por defender la paz, denunciar la guerra y el genocidio en Gaza, ¿qué ocurrirá en otras fechas señaladas como el Día Internacional de la Mujer o el Día contra la Violencia Machista?".

Costa alerta en el comunicado remitido por la FSE del riesgo de que este tipo de situaciones se normalicen "ante el ascenso de la derecha y la ultraderecha", y recuerda que "hay partidos que incluso niegan la violencia contra las mujeres o el cambio climático". "Llegará un momento en que, por culpa de esta derecha y ultraderecha que se está instaurando, no podremos defender los valores en nuestros centros educativos", alerta al respecto.

La dirigente socialista concluye en la nota reiterando "todo nuestro apoyo a los educadores" y les anima a "seguir defendiendo los principios y valores que ayudan a construir una sociedad más justa y cohesionada".